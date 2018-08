El “puente enfermo” de Génova: “Escuchábamos ruidos cuando pasaban camiones, nunca me sentí seguro”

Los servicios de rescate buscaban la madrugada de este miércoles sobrevivientes entre los escombros del puente de una autopista que se derrumbó el martes cerca de Génova, en el norte de Italia, provocando la muerte de una treintena de personas.

“Hay una treintena de muertos y muchos heridos graves”, indicó a la prensa el ministro del Interior, Matteo Salvini.”Ante los italianos me comprometo a determinar las responsabilidades de un desastre tan inaceptable”, anunció indignado el ministro.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dio a la prensa desde el lugar de los hechos un balance de 25 muertos y 16 heridos. “Es una herida grave para Génova y para toda Italia”, dijo. “Los italianos tenemos el derecho de viajar seguros”, afirmó.

Fuentes del ministerio del Interior citadas por los medios italianos cifran el balance en 35 muertos y más de 20 heridos, 12 de gravedad. “Es una catástrofe (…), una tragedia aterradora y absurda que afecta a tantas personas y familias”, lamentó por su parte en un comunicado el presidente Sergio Mattarella.

Al menos 30 vehículos, entre ellos tres camiones, se vieron afectados por el derrumbe del puente Morandi. Algunos de ellos cayeron al vacío desde unos 45 metros de altura.

“Todos los días caminaba por debajo del puente a pie, nunca me sentí seguro”

La imagen de un camión de la cadena de supermercados Basko detenido al borde del puente quebrado a punto de caer al vacío resumía el horror de la tragedia, que provocó dolor y rabia. “Vi que el camión verde se detenía. Yo también me detuve, cerré el camión y salí corriendo”, contó a la AFP aún sorprendido Afidi Idriss, un conductor marroquí que se siente bendecido por la buena suerte.

“No sé cómo me salvé. La carretera de repente desapareció y me caí con el automóvil. No sé como pude salir del vehículo”, contó Davide Capello, entre los sobrevivientes.

Algunos calificaron el desplome del puente de tragedia anunciada, ya que desde su construcción en los años 70 ha generado controversias y ha sido sometido a numerosas y costosas obras de remodelación contra las grietas y la degradación del hormigón. “Todos los días caminaba por debajo del puente a pie. Nunca me sentí seguro, escuchábamos ruidos sobre todo cuando pasaban camiones”, contó a la AFP Ibou Touré, un senegalés de 23 años.

Al caer la noche del martes, los socorristas seguían trabajando sin descanso con perros especializados para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros del puente, que en la caída arrojó enormes bloques de cemento.

Según la Protección Civil italiana, hay un millar de personas movilizadas en las labores de rescate, entre bomberos, policía, Cruz Roja, etc. “La esperanza nunca se pierde, ya salvamos a una decena de personas bajo los escombros, trabajaremos las 24 horas del día”, declaró a la AFP un responsable de los bomberos, Emanuele Gissi. “Las operaciones continúan esta tarde y durarán toda la noche”, declaró el responsable.

La zona del accidente es muy poblada y según la empresa encargada del mantenimiento de las autopistas, Autostrade, el tramo que colapsó estaba en obras.

“¡Oh Dios, oh Dios, Oh Dios!”

La televisión transmitió la grabación del dramático momento en el que un testigo asiste al desplome del puente de una altura de 90 metros. “¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Oh Dios!”, clama horrorizado. “Escuché como un trueno, mi hija creía que era un terremoto. Entendimos luego que era la caída del puente. Algo terrible”, contó a SkyTV una habitante del sector.

La policía no descarta que se trate de un fallo estructural del puente y se abrió una investigación judicial para establecer quiénes son los responsables de la tragedia. “Todo parece indicar que el mantenimiento había sido realizado correctamente”, explicó el ministro de Transporte, Danilo Toninelli, quien prometió que los responsables “pagarán, pagarán todo”.

El puente “enfermo”, como era llamado, fue realizado por el ingeniero Riccardo Morandi, el mismo autor del puente General Urdaneta de Maracaibo, en Venezuela, uno de los más largos en el mundo, que se hundió tras el choque de un barco petrolero.

Autoridades de España, Francia y Alemania han enviado mensajes de solidaridad.

Debido al accidentado relieve de la región de Génova, encajada entre el mar y la montaña, la autopista está jalonada por largos túneles y viaductos.

El puente fue construido en la década de 1960 en la autopista A10. Fue restaurado en 2016. El viaducto mide 1.182 metros de longitud y tiene una altura de cerca de 100 metros.