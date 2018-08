May pide a los británicos que “permanezcan atentos a la amenaza terrorista” tras el ataque a Westminster

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha pedido este martes a los ciudadanos británicos que permanezcan “atentos”, después de que un coche se estrellara contra la barrera del Parlamento causando tres heridos, un incidente que la Policía investiga como “terrorismo”.

“La amenaza del terrorismo sobre Reino Unido sigue siendo grave. Urgiría al público a que permanezca atento”, ha dicho la ‘premier’ en un comunicado.

La jefa de Gobierno se encuentra fuera de Londres por las vacaciones de verano, pero su portavoz ha asegurado que está en permanente contacto con las fuerzas de seguridad para mantenerse informada.

Horas antes, May se ha pronunciado en Twitter para expresar su apoyo a los heridos y dar las gracias a los servicios de emergencia “por su inmediata y valiente respuesta”.

My thoughts are with those injured in the incident in Westminster and my thanks to the emergency services for their immediate and courageous response.

El suceso ha tenido lugar a las 7.37 hora local (8.37 hora peninsular española) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, del que sólo ha trascendido que se trata de un hombre de casi 30 años, de acuerdo con un comunicado de Scotland Yard. Ya ha sido trasladado a una comisaría del sur de Londres.

La Policía ha explicado que este hombre está siendo investigado por la presunta comisión de “delitos de terrorismo” y, de hecho, es el Mando Antiterrorista de Scotland Yard quien se ha hecho cargo de las pesquisas. Los agentes no han localizado ninguna arma en el registro del vehículo.

Varias personas han resultado heridas en el posible ataque, según la Policía, que ha descartado que la vida de alguno de ellos corra peligro. “Hemos atendido en el lugar de los hechos a dos personas por heridas que no serían graves y las hemos trasladado al hospital”, ha informado el Servicio de Ambulancias de Londres en un comunicado.

Un portavoz policial, Neil Basu, ha informado en una comparecencia ante los medios de una tercera persona atendida que no requirió de traslado, por lo que finalmente el número de heridos ha aumentado a tres.

Los agentes han acordonado la zona durante unas horas y también se han cerrado las entradas a la estación de Metro de Westminster, que sólo funcionaba para los usuarios que querían realizar un transbordo entre líneas. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha anunciado que el lugar ya ha recuperado la normalidad.

“Todos los londinenses, como yo, condenan todos los actos de terrorismo en nuestra ciudad”, ha escrito en Twitter, donde también ha dado las gracias a los habitantes de la capital por su “paciencia” y a las fuerzas de seguridad por su respuesta.

A man has been arrested after a car was driven into barriers outside the Houses of Parliament. Police have confirmed that the incident is being treated as a terrorist act. All Londoners, like me, utterly condemn all acts of terrorism on our city. https://t.co/A3tADzEv3j pic.twitter.com/ULIHRncdMO

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) August 14, 2018