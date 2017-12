La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para pasar a la siguiente fase en la negociación del ‘Brexit’ y ha defendido que ahora “lo sensato” sería optar por permanecer en el mercado único y la unión aduanera.

“El paso a la fase dos de las conversaciones es bueno”, ha escrito Sturgeon en su Twitter después de que desde Bruselas llegara la noticia del acuerdo entre la primera ministra, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, incidiendo en que “el diablo está en los detalles y las cosas ahora se pone realmente duras”.

Move to phase 2 of talks good – but devil is in the detail and things now get really tough. If #Brexit is happening (wish it wasn’t) staying in single market & customs union is only sensible option. And any special arrangements for NI must be available to other UK nations.

