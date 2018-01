Varios congresistas demócratas han amenazado con boicotear el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, por su contenido “racista” y “divisorio”, según ha informado este lunes la cadena de televisión ABC.

Hasta el momento son ocho los que se han unido a la moción dada la “retórica divisoria” del discurso, que tendrá lugar este martes. El demócrata Earl Blumenauer anunció a principios de enero que no asistiría al evento y que enviaría a un residente de Oregón (estado que representa) que fuese a su vez un dreamer y formara parte del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Posteriormente varios congresistas siguieron a Blumenauer, entre los que se encuentra John Lewis, un defensor de los derechos civiles que ha acusado al presidente de racista en varias ocasiones.

“Con buena conciencia, ni puedo ni quiero sentarme a escucharle mientras da el discurso del Estado de la Unión“, ha asegurado Lewis. Los otros tres miembros del Congreso que han anunciado que boicotearán el discurso son Maxine Waters (California), Frederica Wilson (Florida) y Pramila Jayapal (Washington), Danny K. Davis (Illinois).

El congresista demócrata por Nueva York Gregory Meeks anunció el domingo que tampoco acudirá. “No puedo darle a este hombre, que no me respeta, el respeto de tenerme como audiencia. (…) No estaré allí”, ha manifestado.

Asimismo, Jan Schakowsky (Illinois) se ha sumado a la iniciativa. “Me niego a normalizar los actos y el lenguaje odioso del presidente Donald Trump”, ha indicado en un comunicado.