Un nuevo escándalo rodea al gobierno colombiano del exterrorista, Gustavo Petro, tras la aparición de unas grabaciones del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con graves revelaciones sobre la financiación de la última campaña presidencial que llevó al poder al presidente Petro hace un año.

Dichas grabaciones de audio habían sido enviadas Benedetti a Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del presidente colombiano.

En ellas, el ex embajador considera haber sido ninguneado por su contribución a la victoria electoral del primer comunista que llega al poder en la historia de Colombia. Benedetti aseguró también haber recaudado cerca de 4 millones de euros para la campaña del presidente y le dice a su interlocutora que si habla y cuenta quiénes pusieron el dinero de su campaña, acabarán todos en la cárcel.

«No es mamando gallo (broma), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos, que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos», le dice en una de las grabaciones que fueron publicadas esta semana por la prensa colombiana. Añadió que «prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron y eso no se le hace a Benedetti».

Contestación de Petro

La reacción del presidente Petro fue doble. Por un lado, anunció la salida de ambos del gobierno de Colombia, en medio de la peor crisis que tiene su administración y, en segundo lugar, trato de pasar página a toda velocidad, lanzando una cortina de humo, sacando a miles de colombianos este miércoles a la calle en apoyo a sus políticas y tratar de acallar las críticas que han llegado desde todos los rincones del país.

«Yo no acepto chantajes, ni veo la política común espacio de favores personales», aseguró en redes sociales, además de insistir en la manida conspiración en su contra a través de un golpe de Estado.

Gustavo Petro denunció que si se produce un «golpe de Estado» contra su persona, el pueblo colombiano «saldrá a defender con sus manos limpias y sin violencia el mandato popular». Buena parte de sus ministros también cerraron filas en favor suyo.

Mientras tanto, el exembajador, Armando Benedetti apareció en redes sociales tratando de rehacer lo desecho y asegurando que «en un acto de debilidad de tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago». Por su parte, la que fuera jefa de gabinete de Petro agradeció al presidente su confianza y se disculpó por lo ocurrido.

Sin embargo, el escándalo que supone un serial casi televisivo, ha llevado a Colombia a la ingobernabilidad. Este miércoles Benedetti pidió protección a la Fiscalía y salió del país. Denunció además amenazas «de personas muy poderosas» contra él y su familia, por lo que le pidió a la fiscalía «medidas urgentes» para protegerlos.

Sin embargo, la marcha atrás del representante en Venezuela de Petro no terminó de rebajar el nivel de la tormenta política. Queda por dilucidar el origen real de los ya casi 4 millones de euros que el ex embajador comparó con el histórico Proceso 8000, quien en su día investigó las contribuciones del narcotráfico a la campaña del que fuera presidente, Ernesto Samper, hoy uno de los líderes del Grupo de Puebla.

A las investigaciones en el Congreso se han unido también las que ya realizan la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Éste último ha convocado para la semana que viene tanto a Benedetti como a Laura Sarabia, anterior jefa de gabinete de Petro. El contrataque gubernamental incluye también la denuncia en contra del fiscal general, Francisco Barbosa, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el mismo espacio donde han acudido los parlamentarios de la oposición para denunciar al presidente.