La joven activista sueca Greta Thunberg, suele fallar más que una escopeta de feria en sus predicciones como propagandista ambiental. Este sábado redes le han recordado que ella anticipó nada menos que el fin de la humanidad para 2023 por culpa del cambio climático. De momento lo único que ha desaparecido es su tuit, ya que la niña sueca lo ha borrado.

En su publicación, de 2018, Greta se hacía eco del discurso de un «científico climático», en el que aseguraba que «el cambio climático acabará con la humanidad a menos que dejemos de usar combustibles fósiles en los cinco próximos años». Un usuario le preguntó por qué lo había borrado.

Hi @GretaThunberg! Why did you delete this? pic.twitter.com/YRyrCje0L1

— No Bailouts Poso 🚫💰 (@JackPosobiec) March 11, 2023