Detenido un hombre de 76 años por matar a su primo con un bollo relleno de crema para quedarse con su herencia

Un hombre de 76 años ha sido puesto bajo arresto domiciliario en Italia al ser acusado de matar a su primo de 74 años y con discapacidad, para cobrar su herencia. Según la investigación de los carabineros, el acusado habría premeditado el crimen y utilizado el bollo relleno de crema para provocarle una asfixia a su familiar.

El detenido era el tutor legal de la víctima, y supuestamente le proporcionó varios dulces a pesar de saber que la víctima padecía una discapacidad que le impedía comer alimentos sólidos y que únicamente podía alimentarse con líquidos.

La víctima de 74 años murió por la asfixia provocada por el bollo, el pasado 27 de junio en la residencia sociosanitaria en la que estaba ingresado. La medida cautelar, solicitada por la Fiscalía y acordada por el juez de instrucción, se ejecutó a última hora de este jueves.