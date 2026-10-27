El correo de Giorgia Meloni ha sido hackeado en un ataque informático al Parlamento italiano durante este martes. La Cámara de Diputados ha informado de que aún desconoce el alcance y el daño causado por el ataque que tenía como objetivo piratear el correo de la primera ministra. Asimismo, técnicos del Parlamento italiano han asegurado que «no existe ninguna situación de emergencia», alegando que estos actos pueden ocurrir a diario en las instituciones gubernamentales europeas e internacionales.

Un ciberataque afectó a las cuentas de correo electrónico de los diputados del Parlamento italiano durante este martes con el objetivo de ingresar al correo de la primera ministra y diputada nacional Giorgia Meloni. Fuentes del Ejecutivo han informado a medios locales que la dirección de correo de Meloni no es la que utiliza para abordar temas gubernamentales.

Tras el ataque, la Cámara de Diputados ha emitido un comunicado en el que informa que hasta el momento se desconoce la naturaleza y el alcance del daño causado y han confirmado que las cuentas de varios diputados fueron afectadas, entre ellas la asignada a la primera ministra del país, y aseguran que los piratas informáticos tenían como objetivo ingresar en ella. En el mismo comunicado han asegurado que cada día las instituciones gubernamentales de Europa, así como las de a ambito internacional, sufren este tipo de ciberataques y han adelantado que se están estudiando medidas para proteger la institución de futuros ataques.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad ha emprendido una investigación para estudiar el código fuente por donde entraron los hackers. La información recogida por ahora sugiere que el ataque no es de origen ruso, comparando los golpes que ha dado el grupo prorruso NoName057(16) a ocho objetivos, entre ellos los sitios web de las provincias de Ragusa, Trapani y Siracusa y otros de contratos públicos vinculados al Ministerio de Infraestructura y de dos empresas.

Desde el inicio de su mandato, grupos hackers como NoName057(16) han cometido múltiples ataques contra sitios web oficiales del gobierno italiano, ministerios y la propia web del ejecutivo en represalia por el apoyo de la primera ministra Giorgia Meloni a Ucrania.