Los conservadores pierden las elecciones en Serbia y admiten la derrota tras unos comicios históricos

Los conservadores pierden las elecciones legislativas en Serbia tras unos comicios históricos. El ex presidente Aleksandar Vučić admite la derrota en las elecciones legislativas celebradas este domingo, pese a que el escrutinio no ha llegado al 50%. El Partido Progresista Serbio (SNS) no logra frenar el avance del movimiento «Lista de Estudiantes», que irrumpirá con fuerza en el Parlamento.

Este domingo se celebraron elecciones legislativas en Serbia convocadas de forma anticipada tras la renuncia del presidente Aleksandar Vučić y han sido consideradas de las más importantes en la historia y reñidas del país balcanico en los últimos años. La contienda electoral se ha vivido bajo una fuerte tensión debido a los recientes enfrentamientos entre el oficialismo y el movimiento masivo denominado como la «Lista de Estudiantes», que se ha movilizado recientemente contra las políticas del Gobierno y se presentó a los comicios como coalición opositora.

Los centros de votación abrieron desde las 7:00 de la mañana y registraron una afluencia masiva. Antes de cerrar las mesas, la participación alcanzó el 67,6% del electorado, lo que representa más del doble de lo registrado en los comicios anteriores. Según medios locales, estas elecciones fueron consideradas como un plebiscito tras la dimisión de Aleksandar Vučić el pasado 27 de septiembre.

El líder del Partido Progresista Serbio (SNS), Aleksandar Vučić, que llevaba el poder desde 2014, se ha presentado para estas elecciones como candidato a Primer Ministro con el objetivo de mantenerse el poder. A lo largo de la campaña, Vučić acusó al moviemiento «Lista de Estudiantes» de estar financiados por intereses extranjeros y que él y su Gobierno son la garantía para que Serbia tenga la estabilidad.

Vučić confirma su derrota en las elecciones pese a no tener el resultado definitivo: «Según una muestra estratificada, está claro que hemos perdido estas elecciones». Además, ha agregado que la coalición opositora habría ganado y tendría entre 135 y 140 escaños, y ellos quedarían en torno a los 105, asegurando que «nadie más ha conseguido representación».

Asimismo, ha felicitado a los vencedores: «Les felicito aunque solo sean los perpetradores de un trabajo sucio que otros han diseñado» y les ha advertido que «van a luchar».

El vencedor de la noche sería Ilija Srdanović, un reconocido cardiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Novi Sad, que se ha presentado como candidato por parte de la «Lista de Estudiantes». Srdanović se ha definido como «un soldado de su profesión y de la libertad, no un político», ha repetido en diferentes ocasiones en los medios de comunicación serbios que su posición en la papeleta es «un mero requisito formal», ya que alegan que el movimiento carece de jerarquías tradicionales.

Tras el anuncio de Vučić al aceptar la derrota, Srdanović se ha dirigido a los serbios para proclamar la victoria del movimiento: «Esta noche ha ganado Serbia». Durante su discurso ha expresado que está orgulloso del pueblo «que ha sabido plantearse» y «decirle no al tirano». Ha terminado anunciando que desde este domingo «Serbia será civilizada, libre y mejor».