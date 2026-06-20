Colombia elige este domingo entre el sucesor de Petro y el conservador De la Espriella, que sorprendió en la primera vuelta

Los colombianos se preparan para acudir a las urnas este domingo. El país celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales después del triunfo -en primera vuelta- de Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, y algunas polémicas, como la injerencia de Estados Unidos o el protagonismo del presidente Gustavo Petro.

Alrededor de 41 millones de colombianos registrados para votar podrán decidir entre dos modelos de país opuestos. En primera vuelta, De la Espriella superó por 660.000 votos a Cepeda, con más de 406.000 papeletas en blanco, unas 245.000 nulas y una abstención de 17 millones de personas.

Para esta segunda vuelta, las últimas encuestas dan como ganador a De La Espriella, que encabeza el movimiento Defensores de la Patria, rozaría el 50% en intención de voto, superando así a Cepeda, que rondaría el 44% de los apoyos.

La campaña para la presidencia de Colombia

El candidato Cepeda ha ido moderando el tono, modificando su programa y descartando incluso sus aspiraciones de reformar la Constitución.

El otro aspirante, De la Espriella, cuenta con el respaldo de otros candidatos conservadores, como Paloma Valencia o el expresidente Álvaro Uribe. Además, cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no ha dudado en halagar al postulante y ha afirmado que las buenas relaciones entre Colombia y EEUU dependerán de si De la Espriella gana.

Por su parte, el candidato colombiano ha dejado claro que comparte las políticas de Washington para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Al presidente colombiano se le ha reprochado su participación durante la campaña, incumpliendo el principio de independencia que se le presupone al jefe de Estado. Petro también ha sido cuestionado por poner en duda el resultado de la primera vuelta y sugerir la posibilidad de un fraude electoral.

El Pacto Histórico es actualmente la mayor fuerza política en ambas cámaras, seguido del Centro Democrático. Se vaticina una polarización en la que liberales y conservadores serán decisivos para formar mayorías y coaliciones de gobierno.