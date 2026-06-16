Un buque de guerra ruso abre fuego de advertencia contra un yate británico en el canal de la Mancha

Marineros de un buque de guerra ruso han realizado disparos de advertencia contra un yate de propiedad civil registrado en el Reino Unido. El yate navegaba a unos 450 metros de distancia en el canal de la Mancha.

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que investiga el incidente. Sin embargo, por el momento no ha aportado más detalles. «Estamos investigando informes sobre un incidente en el Canal», han informado.

Los disparos han sido realizados presuntamente desde la fragata rusa Admiral Grigorovich, según medios británicos. Se han realizado sobre las 11:40 horas, en aguas entre la isla inglesa de Wight y la costa de Normandía, en Francia. No se han registrado heridos ni daños materiales. El buque HMS Mersey de la Marina Real vigilaba al buque ruso en el momento de los hechos.

El suceso no estaría relacionado con el abordaje del domingo por parte de las autoridades británicas, también en aguas del canal, del petrolero Smyrtos, perteneciente a la flota clandestina rusa. El capitán de ese buque, el ciudadano indio Ajay Pant, de 38 años, fue detenido y compareció hoy ante un tribunal inglés, acusado de «suministrar o entregar directa o indirectamente por vía marítima» crudo procedente de Rusia a un tercer país, en contravención de las sanciones impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania en 2022.

Los buques de guerra rusos que atraviesan el canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el Admiral Grigorovich estaba siendo monitorizado por el patrullero HMS Mersey, mientras que una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo ocurrido.