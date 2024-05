Buenos Aires presenta durante 12 días en Madrid su oferta cultural y gastronómica

La ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, dará a conocer su riqueza cultural y gastronómica en la Casa de América de Madrid a través del programa Conexión Buenos Aires-Madrid, una variada agenda de actividades culturales porteñas de entrada libre y gratuita que tendrá lugar entre el 13 y el 24 de mayo en la capital. Clases de tango y milonga, teatro, cine, exposiciones, charlas, espectáculos infantiles, conciertos se darán cita durante 12 días en Madrid.

Esta segunda edición de Conexión Buenos Aires – Madrid, tiene como objetivo promover la riqueza cultural de la Ciudad de Buenos Aires, fomentar el intercambio cultural, apoyar talentos artísticos, y difundir el arte porteño en España.

El ciclo incluye obras de teatro, ciclos de cine, exposiciones de artes visuales, presentaciones de libros, espectáculos musicales y charlas, entre otras propuestas imperdibles, como el homenaje a Julio Cortázar en el 40 aniversario de su muerte, en un recorrido por aspectos muy poco conocidos de su vida y su obra.

El programa Taste Buenos Aires, ofrecerá una selección de algunos restaurantes madrileños recomendados para vivir una experiencia gastronómica auténtica de Buenos Aires.

Además habrá clases de danza de tango y milonga, para celebrar los 15 años de la Declaración del tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que tendrán lugar en Casa América y en el Pop Up de Espacio Iberia, ubicado en Gran Vía 48.

En el marco de este ciclo de eventos, la entidad de promoción de turismo de la capital argentina, Visit Buenos Aires, presentará las últimas novedades de la oferta turística de la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a visitantes europeos y españoles.

Entre los principales atractivos se destaca la gastronomía porteña, que ahora cuenta con chefs y bartenders reconocidos por los 50 Best Restaurants & Bars, así como también con establecimientos galardonados con estrellas Michelin y otros recomendados por guías especializadas.

Cabe decir que este evento se produce días después del conflicto diplomático que provocó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al insinuar que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, se droga. Óscar Puente dijo, el pasado cuatro de mayo durante un acto del PSOE en Salamanca que no sabe si Milei tendrá asesores pero que si los tiene «no escucha mucho». «Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ‘¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?’ Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’», arremetió Puente.

Tras un comunicado oficial de la República Argentina expresando su rechazo a las palabras de Puente, el ministro, días más tarde, reculó en una rueda de prensa argumentando que «si hubiera sabido la repercusión, no hubiera dicho lo que dije».

Ahora bien, pese a admitir que de haber sabido que sus palabras hubieran llegado a Buenos Aires no las hubiera pronunciado, Puente sacó pecho: «Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije y en el lugar en el que lo dije». «Mi gran error es no haber sabido la difusión que ha tenido», apostilló.

El ex alcalde de Valladolid también criticó a la oposición y a los medios: «Se ha sobreactuado muchísimo en este tema». No se recuerda, en la etapa democrática, excesos mitineros de un miembro del Gobierno español atacando directamente al presidente democráticamente elegido en otro país. Cabe tener en cuenta, además, que Argentina se encuentra en la lista de estados amigos de España.