Bill Cosby, condenado a pagar 16,5 millones de euros por drogar y violar a una mujer en 1972

El actor Bill Cosby ha sido declarado culpable este lunes de drogar y violar a Donna Motsinguer en 1972, cuando la víctima era camarera en Sausalito, una localidad en la costa de California. El cómico, reconocido por la serie de televisión La hora de Bill Cosby, ha sido condenado a pagar 19 millones de dólares (16,5 millones de euros) en daños y perjuicios a Motsinguer. No es la primera condena por agresión sexual del actor.

El jurado ha condenado al actor, que salió de prisión en 2021 después de dos años tras ser condenado por agresión sexual agravada a Andrea Constand en 2004. Tras salir de la cárcel, Cosby ha enfrentado nuevas demandas por violación y agresión sexual. Los abogados del actor han declarado en varias ocasiones durante el juicio que Cosby ha perdido su fortuna y tiene dificultades para hacer frente al pago de sus facturas.

Motsinguer, de 84 años declaró durante la semana pasada que conoció a Cosby, de 88, en un restaurante y después lo acompañó a uno de sus espectáculos cómicos hace ya 54 años. La mujer contó que el actor le ofreció una copa de vino mientras iban en su limusina y una pastilla que ella pensó que era una aspirina. Después de tomarla, la víctima aseguró tener recuerdos intermitentes hasta el día siguiente, cuando se despertó en ropa interior y tras haber sido agredida sexualmente.

Cosby ya cumplió una condena de casi tres años en 2021 por también drogar y violar a Andrea Constand, ex empleada de la Universidad de Temple en 2004. En aquella ocasión, el actor salió de prisión después de que el Tribunal Supremo del estado de Pensilvania anulara la condena tras dictaminar que nunca debió ser acusado debido a la existencia de un acuerdo previo de no enjuiciamiento.

El cómico se ha enfrentado a varias demandas civiles tras salir de la cárcel, entre ellas a una interpuesta en 2022 por Judy Huth, por la que también fue declarado culpable de agresión sexual en 1975, cuando la mujer tenía 16 años. Cosby ha negado en varias ocasiones haber cometido ningún delito.