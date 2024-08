El avión de Donald Trump sufre un fallo hidráulico y aterriza de emergencia en un aeródromo de Montana

El avión particular de Donald Trump, con él a bordo, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia este viernes en la localidad de Billings, en el estado de Montana, debido a un fallo hidráulico. La aeronave aterrizó sin problemas en un pequeño aeródromo y será trasladada al aeropuerto de la ciudad de Bozeman para ser revisado. El Servicio Secreto de Estados Unidos llevará a cabo una revisión de ese aeropuerto antes de trasladar el avión.

Trump se dirigía precisamente a la ciudad de Bozeman, donde tenía previsto dar un mitin en un pabellón cerrado de la Universidad estatal de Montana, a las ocho de la tarde locales, cinco horas después del aterrizaje de emergencia.

No es el primer fallo que ha vivido Donald Trump a bordo de su avión. Ya en 2022, en Nueva Orleans, tuvo que volver al aeropuerto 30 minutos después de haber despegado por un fallo en uno de los motores.

El avión de Donald Trump es un añejo Boeing 757-200 de los años 90, lleva en servicio desde 1991, que el magnate compró en 2010, y que se encuentra desde hace tiempo al final de su vida útil. Es una aeronave que la compañía de Tacoma ya no fabrica. Tuvo un periodo de descanso entre 2016 y 2020, cuando permaneció guardado en un hangar cuando Trump era presidente y tenía a su disposición un Air Force One. En 2021, cuando dejó la Casa Blanca, su 757 fue trasladado a un taller de Luisiana donde le renovaron la capa de pintura y se le añadió una bandera de Estados Unidos a la cola, donde antiguamente había una letra T gigante. El aparato fue renombrado entonces como Trump Force One.