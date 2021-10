El periodista Ángel Cedeño, natural de Venezuela, era corresponsal en el país latinoamericano para diversos medios españoles. El pasado jueves comenzó a encontrarse mal. Después de desmayarse en plena retransmisión en directo comenzó su periplo por la sanidad pública venezolana. Terminó muriendo sin saber qué le pasaba porque nadie le quiso atender. Otro episodio desastroso fruto de la pésima Sanidad de la que disponen los venezolanos gracias al régimen de Maduro. Tenía 38 años, estaba casado y tenía tres hijas a su cargo.

Cedeño era corresponsal en Venezuela para Telecinco y colaboraba con el periódico Nius. Con una visión crítica con el régimen de Nicolás Maduro, el periodista se definía a sí mismo así: «Respondo a la línea editorial que ordenan mis principios». La semana pasada, tras un desmayo, comenzó a visitar médicos para saber qué le pasaba. Primero visitó un hospital en Caracas donde le dijeron que no podían atenderle. Se desplazó a otro centro de la capital venezolana y recibió la misma respuesta: «No podemos atenderle». Fue en un tercero donde finalmente le atendieron pero no fue de gran ayuda: le dijeron que no sabían lo que tenía y le recetaron un antibiótico, amoxicilina, y reposo. Los antibióticos sólo son efectivos contra infecciones bacterianas. Recetar algo así sin un diagnóstico previo es una negligencia médica de manual. Pero es uno de los pocos fármacos accesibles en Venezuela, así que se convierte en las pocas soluciones al alcance de los médicos.

Venezuela vive una crisis sanitaria sin precedentes. La situación, ya de por sí, precaria del país tras años de políticas dictatoriales sumado a la pandemia de coronavirus que ha afectado al mundo entero, han convertido la Sanidad venezolana en un paraje yermo con muy pocas expectativas de ayudar a los ciudadanos. Mientras la Sanidad privada, en una situación algo mejor que la pública, es accesible para unos pocos privilegiados, la mayoría de la población tiene que lidiar con la pobreza sanitaria. Las cifras oficiales de decesos por coronavirus son mucho, mucho menores que en España: 4.454 fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Una fuente oficial en Venezuela, todo sea dicho, es de todo menos fiable.

Ángel Cedeño falleció finalmente este lunes sin saber las causas de su muerte. Allegados suyos no dan crédito: «Venezuela lo mató», dicen algunos de ellos. El mismo Cedeño no daba crédito a la situación a la que le tocó enfrentarse: «No podía respirar, pensé que iba a morir. Y así tocó recorrer otros hospitales hasta llegar al Clínico Universitario donde me atendieron a las patadas y en condiciones infrahumanas. Allí los pacientes Covid y no Covid permanecen en un mismo lugar (…) Venezuela es enfrentarte a un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia», le escribía Ángel a un amigo el mismo día que se desmayó. A los pocos días, el periodista falleció ante la inacción de un sistema sanitario totalmente enfermo.