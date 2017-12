Colombia está en ebullición, porque el año que entra, 2018, será el momento de decidir entre el continuismo con lo que ha sido la presidencia de Juan Manuel Santos o un cambio radical que remueva los cimientos de sus ocho años de mandato. Dos de los precandidatos del bloque de centro derecha, el ex viceministro Rafael Nieto y el ex procurador Alejandro Ordóñez, han atendido a OKDIARIO y la Revista Zeta en Bogotá para explicar su programa y visión sobre el asunto clave de la política colombiana: el acuerdo con los narcoterroristas de las FARC.

En este adelanto de las entrevistas que pubicaremos en los próximos días, ambos, Nieto y Ordóñez, coinciden en los vínculos de la guerrilla con el régimen dictatorial venezolano de Nicolás Maduro. Y ambos advierten de esa “cabeza de puente del mal llamado socialismo del siglo XXI” que supone Podemos en España.

“Confío en que los españoles son más sensatos que nosotros los americanos en relación con sus tendencia es inclinaciones políticas”, ha señalado Nieto a este periódico, “pero no sobra ponerle lupa a las actividades de Podemos”, advierte. Nieto, quien en el pasado abandonó sus responsabilidades de Gobierno cuando no logró que el Ejecutivo entonces presidido por Álvaro Uribe aceptara su propuesta de dar asilo político a los militares venezolanos que habían dado el golpe contra Hugo Chávez en 2002, ha sido el precandidato más aclamado por su discurso en la reciente convención de la Coalición Despierta, que une a los uribistas del Centro Democrático (CD) con el Partido Conservador (PCC) del ex presidente Andrés Pastrana para las presidenciales de mayo de 2018.

“La izquierda populista, aquí y allá, acostumbra a tornar un discurso que resulta atractivo para los oídos de muchos”, apunta uno de los aspirantes del CD, “pero detrás de ellos se encuentra solamente represión y miseria“.

Por su parte, Alejandro Ordóñez representa el ala más firme del PCC. Sentado en el salón de su apartamento en una de las zonas acomodadas de Bogotá, Ordóñez ha rememorado las razones por las que Santos removió todo el sistema jurídico de la República Colombiana para expulsarlo de la Procuradoría General del país. Según su propio testimonio, la principal era que no lo quería en ese puesto durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016, porque su voz resonaba fuerte contra “la connivencia de las FARC con la dictadura de Venezuela”.

¿Y Podemos? A esa pregunta, el precandidato conservador responde tajante: “Sí, desde luego que hay unos vasos comunicantes” entre la Venezuela de Maduro y su proyecto castro-chavista con el partido de Pablo Iglesias, “son cabeceras de puente. “Y es indudable que inicialmente el menester es el conocimiento de qué es lo que implica ese proyecto político e ideológico” que él mismo vincula al dinero del narcoterrorismo de las FARC. “Y conociendo lo que implica, toca desvelar qué es lo que se proponen, lo que son sus estrategias”, desgrana Ordóñez. “Creo que la reacción sana de la opinión pública es la que debe imponerse”.