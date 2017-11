Antonio Ledezma: “No caigan en el señuelo de los estafadores que quieren importar el fracaso de Venezuela”

El alcalde legítimo de Caracas, Antonio Ledezma, ha presentado este jueves en Alcobendas (Madrid) la nueva plataforma opositora Soy Venezuela, junto a la defensora de los DDHH, Tamara Sujú; el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria; la presidenta de Veneuropa, Patricia Betancourt y la presidenta de Sin Mordaza, Gabriela Araujo. Al encuentro también acudieron el Alcalde del municipio de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, así como los concejales María José Ortiz, Fernando Martínez y Marifé Palacios.

Como informa hoy mismo la Revista Zeta —una de las únicas publicaciones que quedan libres bajo la tiranía chavista—, hay quienes han criticado el nacimiento de esta plataforma por considerarla divisionista, a lo que el alcalde metropolitano de Caracas respondió: “Aquí no vamos a hablar mal de ningún dirigente de la oposición. Soy Venezuela quiere provocar un proceso de autocrítica porque nos estamos jugando el futuro de Venezuela.

Tras su intervención, Ledezma concedió una entrevista al reportero de OKDIARIO Cake Minuesa.

PREGUNTA.– ¿Se siente libre en España?

RESPUESTA.– España es un síntoma, preludio de libertad para Venezuela. Aquí hay democracia, con sus defectos pero es democracia. Ésa democracia que ya les dije que ‘ojalá no pierdan’, como dice Antonio Muñoz Molina en uno de sus últimos libros. La gente no logra comprender lo que se tiene, con todas sus imperfecciones.

P.– ¿Qué le dice a los españoles tras su liberación del socio de Podemos en Venezuela?

R.– Les digo que no caigan en el señuelo. Que no se dejen engañar por estos estafadores que quieren ‘asaltar el cielo con las manos’ y hablan de un ‘hombre nuevo’. Porque traen unas ideas y un proyecto anacrónicos.

P.– ¿Qué es la plataforma Soy Venezuela, ahora que la oposición venezolana parece resquebrajarse?

R.– Es un espacio que se ofrece para todos los venezolanos. siempre tenemos que tender puentes. Y si mi contribución es útil, aquí estoy al servicio de la Unidad [Mesa de Unidad Democrática, la coalición que aúna a todos los partidos democráticos de Venezuela].

P.– Pero, ¿aún es salvable la unidad?

R.– Claro, porque Venezuela está unida, la inmensa mayoría de los venezolanos están unidos en contra de un gobierno… pero necesitan de una dirección política que también tenga coherencia, que tenga unidad de propósito y se conozca a sí misma. que sepa que es el momento de pensar en la solución, y en que nadie interponga su proyecto personal.

P.– Y usted puede liderar ese proyecto, ser el que saque a Venezuela…

R.– Si a mí me piden mañana que sea el portero, que sea quien le abra la puerta de Miraflores [el palacio presidencial de Caracas] a otro para que sea el presidente, yo estoy dispuesto. Yo estaré orgulloso de participar ayudando para que sea otro el presidente. No me importa.

P.– Señor alcalde, ¿qué les dice a Pablo Iglesias, Juan carlos Monedero, que fueron a Venezuela a llevarse un dinero por un trabajo que no lo valía?

R.– Que sean buenos españoles, que no les metan gato por liebre a los ciudadanos de este país, de un socialismo fatídico como el de los chavista y maduristas en Venezuela. Ellos son hijos de España. No le hagan esa maldad a los españoles de tratar de importar a este país lo que ha sido un estruendoso fracaso en Venezuela.

P.– Como dice Puigdemont… ¿hay presos políticos en España?

R.– Pues la verdad, yo no los veo… Yo sí soy un preso político, que se liberó.