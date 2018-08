Disturbios por el rechazo de la oposición a los resultados de las presidenciales de Zimbabue

La Policía Antidisturbios de Zimbabue ha dispersado este viernes a varios reporteros a la espera de una conferencia de prensa del líder de opositor Nelson Chamisa al grito de “¡fuera, fuera!”, según han podido confirmar testigos de la agencia de noticias Reuters, aunque finalmente ha permitido que comience la comparecencia.

Con el 50,8% de los votos, el líder del partido gubernamental de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas este lunes, frente al 44,3% conseguido por el opositor del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, según los resultados difundidos por la Comisión Electoral del país africano.

El mandatario interino ha conseguido 2,46 millones de votos frente a los 2,15 millones de votos obtenidos por el líder opositor que ya ha adelantado que no reconoce los resultados al no poder verificar los datos aportados oficialmente.

La tensión que se vive en el país desde que se facilitaran los resultados provisionales ha llevado a la comunidad internacional a reclamar prudencia y calma a los dos políticos enfrentados.

El miércoles, y ante los primeros indicios de manifestaciones en la calle, el gobierno sacó al Ejército en Harare para “restaurar el orden”. Imágenes emitidas por televisión y a través de las redes sociales muestran a los soldados disparando, apedreando e incluso sometiendo a latigazos a los jóvenes que planteaban una protesta de forma pacífica y tan sólo gritaban que querían justicia y democracia real.

Mnangagwa ha asegurado este viernes que se siente “honrado” de ser elegido presidente y ha llamado a la unidad tras “estar divididos en las urnas”.

“Éste es un nuevo comienzo. ¡Unimos las manos, en paz, unidad y amor, y juntos construimos una nueva Zimbabue para todos!”, ha señalado Mnangagwa a través de su cuenta en la red social Twitter.

Thank you Zimbabwe!

I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.

Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.

This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018