Adiós a una barrera histórica: el túnel de 14 kilómetros que conectará estos dos países durante todo el año

El túnel de Agua Negra será la obra más grande en la historia de América Latina y unirá Chile y Argentina a través de la cordillera de los Andes. Esta megaconstrucción, que ha estado paralizada durante los últimos años, se ha reanudado recientemente dentro del proyecto del corredor interoceánico que conectará el océano Pacífico de Chile con el Atlántico de Brasil. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el túnel que unirá dos países en Sudamérica.

Los principales países de América Latina están inmersos en un proyecto que puede cambiar la historia comercial del continente. El 28 de agosto de 2009, los gobiernos de Argentina, Chile y Brasil firmaron un acuerdo para poner en funcionamiento la mayor obra de la ingeniería en el territorio: un túnel a 4.000 metros de altura que sea capaz de conectar Argentina y Chile. Concretamente, el túnel de Agua Negra conectaría durante todo el año la provincia argentina de San Juan con la chilena de Coquimbo. Todo dentro del marco de un corredor que conectaría el océano Pacífico con el Atlántico y que revolucionaría Sudamérica a nivel comercial.

El túnel de Agua Negra es una demanda histórica de Argentina y Chile, ya que el actual paso fronterizo entre los dos países no se puede utilizar durante el invierno, ya que este, al estar situado a 4.000 metros de altura, es una zona imposible de pisar porque cuenta con grandes acumulaciones de nieve. Así que el nuevo emplazamiento llegaría para poder unir estos dos países a lo largo de 13 kilómetros durante los 365 días del año. Esto facilitaría también la comunicación comercial desde el Pacífico al Atlántico durante los 12 meses del año.

Así será el túnel de Agua Negra

El túnel de Agua Negra será la obra más grande en la historia de América Latina, en la que se llevará a cabo la construcción de dos túneles en el paso fronterizo de Agua Negra, que está situado en la cordillera de los Andes a una altura de 4.000 metros en la región de Coquimbo, situada en Chile, y la provincia de San Juan, en Argentina. Ahí se perforará para construir la megaconstrucción más importante de la ingeniería sudamericana.

El túnel de Agua Negra tendrá 13,8 kilómetros de largo y 12 metros de diámetro, y los dos túneles, uno de ida y otro de vuelta, serán separados entre sí por 90 metros. Además, también contará con grandes galerías de emergencia peatonales y vehiculares cada 500 metros y también incorporará una tecnología avanzada para el control del tránsito y la ventilación, teniendo en cuenta que tendrá que soportar grandes toneladas de nieve y heladas durante el invierno.

El proyecto de construcción del túnel de Agua Negra se paralizó en 2022 y recientemente Mario Schiavone, cónsul chileno en San Juan, confirmó en declaraciones que recoge el diario Los Andes que el proyecto sigue en firme a pesar de los desafíos geográficos que se tendrán que afrontar durante la construcción. Este medio apunta que desde Chile ya se están ejecutando tareas de pavimentación y mejoras de la zona de acceso y en Argentina no han comenzado con las primeras excavaciones, aunque hay voluntad política de comenzar con las obras próximamente.

Además de por lo que representa una construcción de tal envergadura, esta obra faraónica tendrá un impacto importante en la economía de la zona, ya que ayudará a sectores como el de la minería, agricultura y energías renovables. Las autoridades también han confirmado que se generarán miles de puestos de trabajo durante la construcción. El túnel de Agua Negra será también clave para desarrollar el futuro corredor interoceánico que conectará los puertos del Pacífico y del Atlántico, entre el puerto de Coquimbo en Chile hasta el de Porto Alegre, en Brasil. Este corredor pasará por el centro de Argentina, atravesando ciudades como Santa Fe y Córdoba.