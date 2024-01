La tecnología actual, ¿hubiera salvado a más personas en el accidente de los Andes?

El accidente de los Andes de 1972 está de mucha actualidad tras el estreno de la película «La sociedad de la nieve», del cineasta J.A. Bayona y estrenada en cines y en Netflix. Una cinta que demuestra con mucha fidelidad gran cantidad de aspectos. Vamos a realizar un ejercicio de análisis, desde el más absoluto respeto, sobre qué podría haber pasado si en el avión los supervivientes hubiera habido teléfonos móviles y en 1972 existiese cobertura móvil y de datos. Sí, imaginar no cuesta nada.

Accidente de los Andes de 1972 con móvil

El accidente de los Andes ocurrió cuando el avión de los uruguayos, por un error de navegación, chocó en plena cordillera, quedando vivas 29 personas en el valle de las Lágrimas, muy cerca de la frontera con Chile. Muchas personas quedaron malheridas y tuvieron que hacer lo posible e imposible para continuar con vida. Imaginemos que en el avión tuvieran móviles, ¿qué hubieran hecho?

En primer lugar, en ese lugar no existe cobertura móvil, por lo que no podrían haber avisado a los servicios de rescate. Además, hay que tener en cuenta que hubieran debido hacer una gran gestión de la batería de los dispositivos para poder seguir utilizándolo. Probablemente, hubieran apagado la mayoría de ellos para así conservar la energía e ir utilizándolos de forma razonable, uno a uno. También, y con las temperaturas tan bajas que sufrieron, puede que algunos teléfonos no hubieran funcionado bien, ya que tanto el frío extremo como el calor supone un impedimento para un correcto funcionamiento.

De acuerdo, no hubiera podido utilizar los teléfonos para llamar al servicio de emergencia. ¿Y si alguno de ellos hubiera tenido un iPhone con capacidad de mandar un mensaje vía satélite? Sabrás que esa posibilidad existe desde iOS 16 y está activa para los iPhone 14 y iPhone 15. Sin embargo, se trata de un servicio que no está disponible todavía en Argentina, por lo que no les hubiera servido de nada.

Sin embargo, sabrás que no es necesario que un teléfono móvil tenga cobertura para poder utilizar el GPS. Con ello, habrían sabido inmediatamente dónde estaban, hay que recordar que creían que estaban en Chile por las indicaciones del copiloto antes de morir. Gracias al GPS conocerían la mejor ruta para poder salir de la cordillera.

Igualmente, y tal y como hicieron con sus cámaras fotográficas, hubieran documentado con los teléfonos todo aquello que fueron pasando, para así dejar un testigo de las vivencias a las que se vieron abocados a pasar. También hubieran aprovechado los teléfonos para dejar notas en cualquier aplicación sobre su sensaciones, anhelos y miedos.

Por tanto, es conveniente pensar que probablemente la tecnología móvil les hubiera sido de mayor ayuda a la hora de tomar las mejores decisiones. No por el hecho de poder utilizar los teléfonos para comunicarse, por la falta de cobertura en ese lugar en concreto, sino por la acción de utilizar el GPS como sistema de orientación. Pero esto no son más que elucubraciones, y a 51 años del accidente es impresionante pensar cómo formaron una auténtica sociedad de la nieve en la que todos estuvieron en su papel y que les permitió regresar vivos a 16 de ellos.