EEUU desafía a Maduro: la ayuda humanitaria aterriza en Bogotá y en pocas horas llegará a Cúcuta

En las próximas horas el Presidente encargado de la transición democrática Juan Guaidó anunciará el momento en el que se empieza la distribución de la ayuda.

La ayuda humanitaria a Venezuela procedente de los Estados Unidos, Brasil y Colombia ya se encuentra a pocos metros de territorio venezolano. Gran parte de la ayuda se almacena ya en Cúcuta, en la frontera con Colombia, desde donde se introducirá al país para ser repartida entre los más necesitados. Un contingente de esta ayuda ha llegado este lunes por la mañana al aeropuerto de Bogotá. De esta forma los tres países responden a la llamada de la oposición liderada por Juan Guaidó y desafían al régimen de Nicolás Maduro que considera esta ayuda “un show”, según ha dicho esta mañana.

El régimen de Maduro no quiere que la ayuda sea distribuida entre los más necesitados para no convertir a los venezolanos en “esclavos o mendigos”, pese a que a día de hoy, muchos de ellos no tienen ni agua ni alimentos para sobrevivir. El régimen considera esta ayuda “una falsa promesa” y teme que el envío y la distribución provoque la entrada de fuerzas armadas de terceros países. De ser así, Maduro ya tiene preparada la respuesta y es militar.

Entre el material que han mandado Estados Unidos, Brasil y Colombia hay alimentos y medicamentos, pero también material sanitario para abastecer a los hospitales públicos que en algunos casos no tienen ni agua corriente para poder atender a los pacientes que llegan con desnutrición o heridas. Se espera que tanto el material que ha llegado esta mañana al aeropuerto de Bogotá cómo otro material que será enviado en las próximas horas, también desde la Unión Europea, sea trasladado hasta Cúcuta, la frontera con Venezuela, para empezar a ser repartido.

Será el presidente encargado de la transición democrática, Juan Guaidó, quien en las próximas horas deberá anunciar a partir de qué momento se empezará a repartir esta ayuda humanitaria entre los venezolanos. Fuentes de la oposición apuntan a que esto podría producirse a lo largo de mañana martes, cuando la ‘calma tensa’ que se vive en las calles de las principales ciudades podría verse alterada con el reparto de esta ayuda.

Roban la comida a los pobres

Con el fin de atemorizarlos y que no apoyen a Juan Guaidó, que fue recibido con grandes ovaciones en el barrio de Petares, uno de los más pobres de Caracas, las FAES (las fuerzas especiales del régimen) han asaltado varias casas de este barrio tradicionalmente chavista para atemorizar a sus vecinos y continuar manipulándoles. Agentes de las fuerzas especiales han entrado al interior de varias viviendas para robar la harina, el maíz y la pasta que muchas familias tenían almacenadas para alimentarse dejándolos en la nada.