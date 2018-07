Trump se queja de que EEUU sea quien más financia la OTAN a dos días de verse con sus aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado este lunes de que la contribución de su país a la financiación de la OTAN es la más alta y ha instado a los demás aliados, con los que se verá las caras el miércoles y jueves en la Cumbre de Bruselas, a “hacer mucho más”.

El inquilino de la Casa Blanca considera que esta situación “no es justa ni aceptable” y ha reprochado a Alemania que solo destine el 1 por ciento de su PIB a defensa, mientras que Washington dedica el 4 por ciento.

“Estados Unidos está gastando mucho más en la OTAN que ningún otro país. Esto no es justo ni aceptable. Aunque estos países han estado aumentando su contribución desde que asumí el cargo, deben hacer mucho más. Alemania está en el 1 por ciento, EEUU está en el 4 por ciento”, ha publicado el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits…….

