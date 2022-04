El disco duro es el hardware de tu PC que se encarga de almacenar todos los elementos. Cuanto más generoso y moderno, mejor será la relación que tengas con cada uno de los archivos. Ahora bien, especialmente en los equipos antiguos o que utilizan usuarios exigentes, es probable que al cabo de un tiempo el disco duro comience a dar señales de estar al tope de su capacidad. Te damos los trucos para liberar espacio en el disco duro.

Es entonces cuando podemos afirmar que ha llegado el momento de hacer una limpieza, de liberar un poco de espacio en el disco duro. Y, por suerte, existen varias soluciones interesantes por las que podemos apostar en estos casos, para que vuelva a funcionar como al principio.

Cómo liberar espacio en el disco duro

Elimina todos los objetos de la papelera de reciclaje

Allí van a parar todas las cosas que ya no nos sirven, pero eso no quiere decir que hayan dejado de ocupar espacio en el disco, que las mantiene allí por si nos arrepentimos y queremos recuperarlas. Si hace tiempo no la vacías, debes hacerlo una vez a la semana.

Borrar los archivos temporales

Windows aprovecha los archivos temporales para acelerar la carga de muchos de sus procesos. Como contrapartida, estos archivos temporales se acumulan y llenan el disco duro. Eliminando la carpeta “Temp” en Inicio, Equipo, Sistema, Windows, los borrarás.

“Liberar espacio”, propiamente dicho

La gente de Microsoft pone a nuestra disposición una herramienta específica para liberar espacio. Incluso la han denominado de esa forma. Si la ejecutamos, Windows se encargará de limpiar el almacenamiento, asegurándose de no tocar nada que sea importante.

Sólo tienes que buscar “Liberador de espacio en disco” y ejecutar este instrumento nativo.

Desinstala los programas inútiles

No es que haya tantos programas inútiles en el ecosistema Windows pero sí que, en ocasiones, aquellos softwares que hemos descargado con un propósito determinado, quedan luego instalados en el ordenador cuando en realidad ya no vamos a volver a usarlos. Desde el panel de control de tu ordenador puedes eliminarlos junto con todos sus archivos.

Deshazte de los backups antiguos

Si bien siempre se aconseja disponer de una copia de seguridad anterior de Windows, para recuperar desde allí en caso de algún incidente, coleccionar backups antiguos tampoco tiene ningún sentido.

Lo mejor es activar copias de seguridad periódicas, e ir revisándolas de vez en cuando para quitar las que son demasiado viejas, de manera que no estorben el funcionamiento general de tu PC.