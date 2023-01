El truco definitivo: así debes guardar los tuppers

Los tuppers son uno de los recipientes favoritos, ya que con su versatilidad podemos almacenar diferentes tipos de alimentos, cocinados o no, y ahorrar dinero al no tener que recurrir a la comida de la tienda. Ahora bien, ¿cuáles son las tres maneras de guardar los tuppers para que no ocupen demasiado espacio?

Es que la gracia de tener decenas de tales fiambreras en casa es que nuestros productos alimentarios estén organizados. No sirven de nada si la acumulación de tuppers hace que acaben unos encima de otros, sin un orden específico.

Así debes guardar los tuppers

Por tamaño

Una de las formas más lógicas de disponerlos es colocarlos por tamaño, del mayor al menor. Siempre que no los uses, tienes que quitarles las tapas y ubicarlos uno dentro de otro, según vayan cabiendo.

Hay distintos tamaños de tuppers y eso posibilita que dentro de uno puedan caber cuatro o cinco más pequeños. Mientras tanto, haz una pila con las tapas y déjalas apiladas contra un lado del cajón donde queden allí.

Con estantes

Si posees más tuppers de los que se recomiendan, pero no quieres deshacerte de ninguno de ellos, los estantes pueden ser una interesante solución, instalándolos en el interior de tus armarios para ganar más superficie.

Si crees que instalar estantes es algo difícil que no puedes hacer por tu cuenta, te aconsejamos que busques esos nuevos modelos que solamente necesitan unos topes pegados, aunque son menos resistentes que los comunes.

Con organizadores

Los organizadores están de moda porque no hacen falta herramientas ni tanta inversión. Se comercializan en diversas dimensiones y modelos, y suman más zonas de apoyo en casa.

¿Cuáles son las mejores clases de tuppers?

Ésta es una pregunta cuya respuesta dependerá de varios factores, aunque los de plástico son los más usados. Casi todos los preferimos porque no se rompen ni estropean, y porque limpiarlos es algo relativamente fácil. Pero perjudican el medio ambiente.

Los tuppers de cristal son perfectos para la casa, pues permiten recalentar los alimentos dentro de ellos. Tampoco pierdas de vista que, a diferencia de los de plástico, no alteran el sabor de los productos con el tiempo.

Los herméticos son aquellos especialmente diseñados para contener líquido en su interior. Fabricados en plástico duro o en cristal, son ideales para conservar tus sopas, cremas o salsas por meses. Ahora ya sabes de qué forma pueden ocupar menos espacio en nuestro hogar.