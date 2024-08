Expertos avisan del grave error que cometemos: estas son las 3 cosas que nunca debes llevar en tu cartera

En la vida diaria, hay ciertos artículos esenciales que deben estar siempre en tu bolso. En primer lugar, la cartera, el teléfono y las llaves son fundamentales. Asegúrate de llevar el DNI, el carnet de conducir, tarjetas de crédito y dinero en efectivo en la cartera, y que ésta tenga un tamaño adecuado para llevarlo todo de una manera cómoda. Un bolso con compartimentos es ideal para organizar estos objetos: guarda el teléfono en un compartimento específico y las llaves en un bolsillo lateral para evitar pérdidas o robos.

Además, es crucial llevar pañuelos faciales y toallas húmedas, especialmente si va acompañado de niños pequeños. Estos artículos son útiles para emergencias cotidianas y para mantener la higiene. También incluye un desinfectante de manos para combatir gérmenes en situaciones donde no puedes lavarte las manos a fondo. Por último, no olvides los auriculares inalámbricos, esenciales para responder llamadas y escuchar música. Tener estos artículos organizados y listos te proporcionará comodidad y te ayudará a manejar diversas situaciones a lo largo del día.

Las cosas que los expertos no recomiendan llevar en la cartera

Mantener la cartera organizada puede ser un tanto complicado, especialmente cuando se trata de decidir qué llevar y qué dejar fuera. Por este motivo, es de especial interés conocer qué elementos son verdaderamente útiles y cuáles sólo ocupan espacio y podrían causar problemas.

En primer lugar, evita llevar más de dos tarjetas de débito o de crédito en tu cartera. Aunque pueda parecer útil tener varias tarjetas a mano, esto puede complicar las cosas si pierdes la cartera o si te la roban. Al limitar el número de tarjetas de débito o de crédito, simplificas el proceso de bloqueo en caso de pérdida y reduces el riesgo de tener problemas financieros.

En segundo lugar, no guardes tarjetas regalo en la cartera a menos que vayas a usarlas ese mismo día. El problema es que las tarjetas regalo suelen ocupar espacio innecesario y cualquiera puede utilizarlas en caso de pérdida o robo. Por lo tanto, únicamente lleva las tarjetas regalo que vayas a usar.

Finalmente, evita almacenar muchos recibos en la cartera. Aunque puede ser tentador guardar recibos por si acaso, esto puede hacer que la cartera se vea desordenada y llena de papeles innecesarios. En su lugar, escanea o toma fotos de los recibos importantes para tener una copia digital, facilitando el acceso y la organización de la cartera.

Aviso de la Guardia Civil

Al salir de casa, es común llevar una cartera con dinero y tarjetas, pero hay ciertos objetos prohibidos que pueden resultar en multas significativas. Entre estos se encuentran las tarjetas plegables que funcionan como navajas, prohibidas por el artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana. La multa por portar una de estas puede oscilar entre 601 y 30.000 euros, ya que se consideran armas blancas camufladas.

Según la normativa vigente en la actualidad, sólo se permiten navajas homologadas y de hoja con una longitud de hasta 11 centímetros. La Guardia Civil advierte que se debe evitar llevar cuchillos, machetes y navajas no automáticas de más de 11 centímetros en la vía pública, aunque no está prohibido tener navajas de mayor tamaño en casa para ornato o coleccionismo.

Dinero en efectivo

El uso del dinero en efectivo sigue siendo común en España, a pesar del crecimiento de los pagos digitales. Sin embargo, hay normas estrictas sobre la cantidad de efectivo que se puede llevar, tanto dentro del país como al viajar al extranjero.

En España, la Ley 10/2010 establece un límite de 100.000 euros en efectivo que se puede llevar sin necesidad de declaración. Si se supera esta cantidad, se debe declarar para cumplir con las normativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este límite aplica al efectivo en metálico y a otros medios de pago como cheques al portador y tarjetas monedero.

Para los desplazamientos internacionales, no hay un límite específico para la cantidad de dinero en efectivo que se puede llevar hacia o desde España. Sin embargo, cualquier cantidad que supere los 10.000 euros debe ser declarada. Esta obligación también se aplica a los viajes dentro de la Unión Europea (UE) y puede hacerse en frontera terrestre, marítima o aérea.

El proceso de declaración requiere rellenar el formulario S1, disponible en la página web del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), y presentarlo en las aduanas correspondientes o en el banco donde se realice el movimiento.

Si no se cumple con la declaración, las autoridades pueden intervenir el dinero en efectivo y, además, se iniciará un expediente sancionador. Las sanciones por no declarar el efectivo pueden variar desde 600 euros hasta el doble de la cantidad no declarada. Las entidades bancarias también informan sobre retiradas o depósitos de efectivo que no se hayan declarado, lo que puede llevar a sanciones adicionales.