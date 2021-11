Aparecer en una lista de morosos no es plato de buen gusto y no solo porque se da por hecho de que existen deudas económicas, sino porque estar dentro de este tipo de ficheros nos imposibilita para pedir créditos o préstamos. Para salir de una lista de morosos la única opción es pagar las deudas y solicitar la rectificación pero, ¿cómo saber si estoy en una lista de morosos? A continuación te explicamos cómo puedes saber si estás en una lista de morosos o no, ¡no te lo pierdas si tienes dudas acerca de esta situación!

Los ficheros de morosos, ¿cuáles existen?

Si llevas tiempo con un impago, como una factura de móvil o de cualquier otro suministro, es muy probable que hayas acabado en un fichero de morosos. No importa si la cantidad a deber es pequeña, debas lo que debas puedes entrar en un fichero de este tipo. Ten en cuenta que este es un registro en el que aparecen las personas físicas y jurídicas con deudas pendientes, y que suelen usar los bancos o las empresas de crédito para saber si una persona que solicita un préstamo tiene deudas pendientes.

Actualmente existen tres ficheros de morosos en España: la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF); el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI); y BADEXCUG, un fichero controlado por la empresa EXPERIAN. Para acabar en cualquiera de ellos tan solo es necesario tener un impago. Eso sí, para poder inscribirte en uno de estas listas, la persona que solicita la deuda debe reclamar el pago antes de la inscripción.

El fichero, por otra parte, te informará a través de una carta que has sido inscrito en su registro.

Cómo saber si estoy en una lista de morosos

Para saber si estoy en una lista de morosos de forma gratuita, lo primero que tienes que hacer es entrar en las páginas webs oficiales de cada una de las empresas que cuentan con listas de morosos y comprobar si aparecen tus datos. Si no aparecen pero aún así no estás seguro, debes seguir los siguientes pasos.

ASNEF

Para saber si estás en ASNEF deberás mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]. Deberás solicitar la información dando tus datos completos para que ellos puedan comprobarlo.

Otra opción es enviar un SMS al número 27565 con los siguientes datos:

EFX

Número de DNI o de NIF

Número de expediente (siempre que dispongas de él).

También puedes hacerlo a través de la vía postal, aunque tardarás mucho más en saberlo.

RAI

Para entrar en el fichero RAI deberás tener una deuda que supere los 300 euros, así que si tu deuda es menor, con casi toda seguridad no estarás incluido en este fichero. Aún así, si quieres comprobarlo, tan solo tendrás que entrar en su web y poner tus datos o bien escribir un correo electrónico con tus datos para que te den la información que necesitas.

BADEXCUG

Para saber si estás en una lista de morosos de BADEXCUG, que pertenece a EXPERIAN, podrás saberlo entrando a la web y rellenando un formulario de contacto. Ellos te informará de tu situación.

Así que si quieres saber si estás en una lista de morosos, estas son las posibilidades con las que cuentas.