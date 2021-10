‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de Imanol Arias y de su hijo Jon Arias. Padre e hijo tanto en la vida real como en la ficción, presentaron su nueva obra de teatro ‘Muerte de un viajante’, que hasta el próximo 9 de enero se representará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Durante la entrevista, Jon confesó que fue su padre el que le propuso trabajar con él, y que al principio fue bastante reticente. “Pero era teatro, un gran texto, y con el director, Rubén Szuchmacher tenemos una historia desde hace muchos años. Se daban todos los ingredientes para hacer esto sin el morbo y el ruido que podría haber alrededor al currar juntos”, explicó.

El actor también se mojó sobre cómo está siendo trabajar junto a su padre: “La gente nos pregunta si cuando trabajamos dejamos a un lado nuestra relación personal. Nosotros nos llevamos como si estuviéramos viendo un partido en casa o cenando juntos. Él me da consejos pero no desde un sitio paternal. Además es recíproco”.

A esto, Imanol Arias añadió que “Jon no ve mucha diferencia porque yo siempre he sido actor con él, aparte de padre. Nunca he sido un padre ausente, pero he sido un actor que tenía un personaje de padre también”.

Tras hablar de la obra ‘Muerte de un viajante’ y de su relación personal de padre e hijo, Pablo Motos comentó que «hay un tema que es incómodo, pero que no lo puedo dejar pasar, tienes pendiente el juicio con la Audiencia Nacional por fraude fiscal…”, refiriéndose a Imanol Arias.

El actor asintió y respondió que “estoy muy tranquilo porque alguna vez tendrá que salir, tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según ellos».

Y concluyó asegurando que: “Ya no debo nada de dinero. Solamente me van a castigar como un niño malo, no sé si me van a dar con una regla, un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque no hay material. El único problema de esto es que es muy largo y que hasta que no sale la gente tiene la sensación de que algo no va bien”, concluyó sobre este tema en ‘El Hormiguero’.