Las viviendas actuales se transforman. Lo que antes era costumbre, ha variado, de manera que muchas casas tienen abiertas determinadas habitaciones y juntan otras para ampliar espacio. Veamos cómo integrar salón, cocina y pasillo en casa.

Lo que se busca es que nuestro hogar sea más luminoso y con menos interrupciones entre estancias.

Integrar salón, cocina y pasillo en casa

Dentro de un concepto open en el hogar, suele ser bastante común que salón, cocina y pasillo se unan. No hay muros entre ellos y esto hace que todo se vea más grande.

Mesa entre comedor y cocina

Como no hay separaciones, la mejor forma de saber dónde empieza una cosa y otra es con muebles. En este caso, podemos poner una mesa entre cocina y salón, es decir, en el mismo pasillo, que suele estar en esta zona.

Armarios y muebles

No se trata de tapar zonas si no de aprovecharlas. Como ahora el pasillo está integrado en estas dos estancias, se aprovechará mejor, pues es siempre una zona de interconexión que se queda vacía. Ya que lo unimos, intentemos poner algún armario o muebles para ordenar.

Paredes de un mismo color

De lo que se trata es de unificar, y por esto nada mejor que pintar las paredes de toda la zona general de un mismo color. Así vemos que no se diferencian y además se verá todo más más grande y espacioso.

Los colores claros aportan amplitud especialmente si lo que has hecho es abrir y tirar paredes para ganar espacio entre tales estancias.

Qué hacemos con los suelos

Pasa algo parecido. Los suelos también pueden ser todo iguales para que no se noten las diferencias. Otra cosas es querer que sean distintos, especialmente el de la cocina, porque es una zona con mayores humedades, y es mejor que sea algo especial o bien de otro color. Aquí puedes preguntar a los expertos qué es mejor para que no se estropee el suelo que ya hay o que está en el resto de estancias.

Tirar tabiques

Es una de las tareas más engorrosas a la hora de hace obras y de integrar diversas habitaciones en una. Pero no hay más remedio que hacerlo porque sino las paredes seguirán ahí siempre. Verás que no es tan complicado. Ahora bien, sí necesitas entonces hacer obras mayores pero no tiene porque durar mucho en el tiempo. después ganarás en espacio y estarás encantado con el resultado.