Se habla mucho del cleanfulness, que a raíz del mindfulness parece extender esta filosofía a muchos otros estamentos de nuestra vida. y en este caso, está unido a la sensación de bienestar y paz que nos da la limpieza y el orden en casa. Descubre cómo incluir el cleanfulness en casa.

Ahora, que está de moda obtener el máximo bienestar en casa, nada mejor que hacer caso al orden para vivir también mucho mejor.

Trucos para incluir el cleanfulness en casa

Tira más cosas

Siguiendo a la filosofía de Marie Kondo, especialista en ordenar y limpiar a través de sus diversos métodos, para que un hogar esté en armonía, es importante tirar más cosas de las que realmente tenemos. Pues muchas no se usan y las seguimos manteniendo y almacenando en casa cuando no es necesario. Ocupan un espacio en el que pueden estar otras cosas. Además ahora lo tenemos fácil, porque podemos donar, vender o bien tirar directamente si ya no sirven para nada.

La limpieza como clave para sustituir al estrés

Además este concepto se asocia a que limpiar reduce el estrés, por lo que es una práctica ahora extendida para encontrarse mejor y relajarse aunque para otros sea toda una odisea. Entonces es importante establecer que uno pueda disfrutar mientras ordena y limpia. Así que pruébalo porque igual te va bien.

Atención plena

De la misma forma que con el mindfulness, debemos poner toda la atención a lo que estamos haciendo mientras estamos ordenando. Así que no vale estar pensando en otras cosas ni tampoco nos debemos distraer, hay que estar en concentración para hacerlo mejor y el resultado será una casa siempre en orden.

Decora como te gusta

Para sentirte mejor y en armonía en casa, nada mejor que decorar de la forma que a uno le guste. Pues esto nos permite estar más cómodos en el lugar donde vivimos. Aquí también intervienen incluir desde cojines, a mantas, a sábanas bien cómodas y otros para vivir mejor.

Limpiar ventanas y deja entrar luz natural

Se lleva lo natural porque nos hace sentir mejor. En aquella casa donde entra luz hay más vida y además está más valorada, para cambiarlo puedes hacer diversas cosas como limpiar bien las ventanas y ordenar la terraza para poder hacer más vida en ella verás cómo tu ánimo será siempre mejor.

Consejos