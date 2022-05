Las botellas de plástico que sobran en casa no necesariamente deben acabar en el cesto de la basura. De hecho, podemos aprovecharlas para hacer manualidades que nos permitan no sólo embellecer nuestra vivienda, sino también crear conciencia en los más pequeños. Mira cómo se hacen flores con botellas de plástico.

Enseñándoles que muchos de esos objetos que parecen descartables, en realidad tienen otros usos, comprenderán que siempre hay una segunda oportunidad para materiales tan útiles como el plástico.

¿Qué se necesita para una flor de plástico?

Por supuesto, vas a necesitar tantas botellas de plástico como flores quieras hacer gracias a ellas. Además de eso, te harán falta unas tijeras, un cúter y unas pinturas de colores para personalizarlas.

Gracias al arte del reciclaje creativo, es posible crear objetos y decoraciones originales , utilizando materiales que generalmente terminan en la basura. Con una botella de plástico , por ejemplo, puede hacer una flor ornamental siguiendo un procedimiento simple y al alcance de todos.

Cómo se hacen flores con botellas de plástico

Primero necesitarás una botella de plástico, grande o pequeña (la elección depende del tamaño de las flores que desees obtener): si es posible, use botellas de colores para alegrar tu creación. Con la ayuda de un par de tijeras, corta la tapa superior, dejando un margen de aproximadamente 5 o 6 cm de borde: con esta pieza obtendrás la base de la flor (la tapa deberá ponerse boca abajo).

Conservando contigo la parte que corresponde a la base de ésta. Coge el cúter y corta verticalmente según la cantidad de pétalos que quieres que tenga la flor, siendo cuidadoso de no irte demasiado hacia abajo, sino lo suficiente para que se abran.

Otra idea es que, cortes la parte posterior de la botella, dejando también a unos 6 o 7 cm de la base: procede de la misma manera descrita anteriormente, pero esta vez elimina alternativamente los triángulos de plástico, para dejar un espacio entre un pétalo y el otro. Cuando hayas terminado, alisa los bordes con unas tijeras y termina como antes con el mechero.

Ve abriendo los cortes uno a uno, ejerciendo presión hacia fuera, para que los pétalos no se cierren. Ya expandidos los pétalos, usa tijeras para redondear sus puntas, y que no queden cuadradas. Conviene que busques en Internet las terminaciones de tus plantas preferidas para imitarlas bien, ya que no todas son parecidas.

Acto seguido, tienes que comenzar a pintar los pétalos con las pinturas de colores, utilizando tonos vivos, alegres, para que le den mayor vistosidad a la flor de plástico producida con la botella. También puedes pintar la base de color verde, como si fuera su tallo.

Ahora con la llama, calienta el centro de la base de la botella y haz un agujero con la punta de la tijera; haz del plástico restante una tira de algunos centímetros (dependiendo del tamaño de la flor) y lo cierra en dos longitudinalmente. Dobla una parte, esta vez sobre sí misma (si la tira es de 10 cm, calcula un pliegue de aproximadamente 3 cm). Quema el extremo de la tira con el encendedor e insértalo en el orificio.

Presiona ligeramente y espera unos segundos para que el tallo se solidifique. Para darle un toque final a la flor, corta las tiras finas del resto de la botella, derrítelas ligeramente por un lado con el calor de la llama y las pegas cerca de la corola, presionándolas suavemente, para que se vean como pistilos. Para darle más brillo a la flor, puedes agregar algunas lentejuelas.

Por último, recuerda que el tamaño de la botella será importante. Si quieres flores pequeñas, usa botellas de medio litro, mientras que si quieres flores grandes, usa botellas de un litro y medio. En lo posible, siempre que sean transparentes.