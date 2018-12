Cómo hacer que el GPS funcione sin perder cobertura

Si consigues que el GPS funcione sin cobertura podrás realizar cualquier ruta o viaje

Si tienes que hacer un viaje en coche o has de llegar a un destino en concreto del que desconoces la ruta, es importante no solo tener actualizado tu GPS , sino que además, debemos tener en cuenta que quizás haya momentos de nuestro viaje en el que nos quedemos sin conexión. Veamos a continuación, una guía de pasos en la que te explicamos cómo hacer que el GPS funcione sin cobertura.

La mayoría de GPS actuales o smartphones que tienen activado su GPS, son capaces de dibujar una ruta que podemos seguir si aportamos las coordenadas concretas para nuestro trayecto, por lo que no tiene porque ser complicado consultarla con o sin conexión establecida, pero si no tenemos cobertura es posible que el GPS sea incapaz de avisarnos de cualquier cambio que pueda surgir (como que hayan atascos o que una carretera esté cortada). Veamos entonces cómo hacer que funcione todo el rato, incluso cuando no tiene cobertura.

Pasos para hacer que el GPS funcione sin perder cobertura

Si alguna vez has intentado navegar en un lugar donde la cobertura es débil o no existe, probablemente hayas pensado que ya no es posible utilizar el GPS, pero en realidad sí que puedes ya que las señales de GPS están a nuestro alrededor en todo momento (satélite), y tu smartphone o GPS pueden conectarse a ellas sin una dependencia real de la conexión. Estas señales son gratis para todos nosotros, siempre y cuando tengamos las aplicaciones correctas y un dispositivo con el que conectarnos.

Lo único que tienes que hacer para que el GPS funcione sin perder cobertura en cualquier trayecto es descargarte una aplicación como GPS Locker, que es capaz de conectarse a todos los satélites posibles. Descargas la aplicación (desde Google Play), la instalas y la abres para que se conecte a los satélites disponibles. Una vez estés de viaje debes dejar siempre abierta la aplicación (aunque esté en segundo plano) de modo que tu GPS no pierda la ubicación aunque te quedes sin cobertura ya que GPS Locker trabajará para que tu posición se mantenga siempre en ruta aunque estemos offline. Por otro lado, debes asegurarte que tu dispositivo esté al máximo de batería ya que GPS Locker consume mucha batería de modo que puede que el problema esté no solo en el hecho de perder cobertura sino que de repente, durante nuestro viaje, perdamos la señal por culpa de la batería.

Otras alternativas: