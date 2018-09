¿Cómo bailar en una discoteca? A veces da la sensación de que todo el mundo sabe bailar bien en la discoteca pero si eres una persona tímida o crees que el ritmo no va a contigo, puedes seguir estos pasos con los que aprenderás a bailara en discotecas e incluso puede que sorprendas a tus amigos.

Evidentemente, aprender a bailar requiere práctica y esfuerzo, pero en el caso de querer hacerlo únicamente en discotecas, entran en juego varios factores que tienen que ver con el hecho de si bailamos solos o no y sobre todo, como moverte por una pista de baile repleta de otras muchas personas haciendo lo mismo que tú.

Pasos para aprender a bailar en una discoteca

Si estás en tu primera experiencia de discoteca o eres tímido y no sabes cómo moverte por una discoteca mientras bailas, no te desesperes, porque no es imposible aprender.

Sin duda, lo primero que tendrás que hacer es hacer alguna prueba con tu estilo. Lo mejor es que te pongas alguna canción que te guste y baila frente al espejo para comprobar que tal te mueves.

Cómo bailar en la discoteca si eres un hombre

No todos, pero la mayoría de los chicos u hombres no suelen bailar demasiado en las discotecas así que si deseas poder atreverte con unos pasos de baile, no es necesario exagerar. Muévete de manera natural como hayas practicado en casa y sobre todo, nunca pero nunca debes ponerte a dar a saltos con tus amigos, algo que hacen muchos hombres cuando bailan en las discotecas para llamara la atención. Si estás nervioso, siempre puedes ir a la barra, pedir una bebida y lanzarte a bailar cuando pongan una canción que sepas o que te guste. Lo ideal es que muevas sobre todo las caderas y seguido de esto te acompañes por los pies. En el caso de querer bailar con una chica o chico, tan solo pregúntale si le apetece y podéis bailar el mismo paso o ritmo cogidos de la mano o abrazados (dependiendo de la canción). Si bailas con amigos y eres el tímido del grupo, pídeles que te rodeen de modo que puedas comenzar a moverte sin miedo a que los demás te estén mirando. Si eres realmente negado para el baile, puedes fijarte en los demás e intentar imitar algún paso pero siempre opta por pasos ligeros y no intentes hacer cosas que no dominas ya que es posible que acabes haciendo el ridículo.

Cómo bailar en la discoteca si eres mujer