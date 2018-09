¿Nunca te ha pasado que has tenido a alguien en casa que te ha pedido la contraseña Wifi pero no se la puedes dar porque no la recuerdas o no sabes cómo ubicarla en el ordenador? Veamos a continuación paso a paso y de manera fácil, cómo ver la contraseña del Wifi en mi PC.

Puede que lo más sencillo para ver la contraseña Wifi sea coger el módem o router que tengas instalado y darle la vuelta. Comprobarás como hay una pegatina en la que entre otras cosas aparece la contraseña de nuestra conexión Wifi pero ¿qué ocurre si nuestro router está dispuesto de tal modo que es imposible darle la vuelta? No vamos a desconectarlo todo si podemos ver la contraseña desde el ordenador.

Pasos para ver la contraseña Wifi en mi PC:

Antes de comenzar a ver qué pasos hay que seguir para poder ver la contraseña Wifi en el PC, tenemos que mencionarte como único requisito imprescindible, el hecho de que necesitas tener evidentemente, conexión a la red de internet y haber configurado la conexión Wifi.

Dicho esto, lo primero que debes hacer es ubicar el icono de red o Wifi en el área de notificación en la esquina inferior derecha (Verás como te aparece un pequeño dibujo de una pantalla de ordenador) y si pasas por encima te aparece el mensaje “Red/Acceso a Internet). Presiona la tecla derecha y luego selecciona la entrada que conduce a la configuración de red. En la ventana que se abre, busca la entrada que pone “Wi-Fi” que aparece en la columna de la derecha. Entras dentro de esta categoría, bajas hasta abajo y seleccionas la opción ” Centro de redes y recursos compartido” Encontrarás entonces que te aparece una opción que es “Ver las redes activas“, y si te fijas, a la derecha nos aparece la opción de “Conexiones” sobre la que tienes que hacer “clic”. Cuando se abra podrás ver el nombre del WiFi al que estás conectado. Presionas el botón derecho y seleccionas “Estado” en el menú y luego tendremos que hacer clic en el botón de “Propiedades inalámbricas”. Verás como entonces se te abre una ventana adicional , donde tienes que navegar hasta la pestaña de “Seguridad”. Una vez hecho esto, encontrarás el campo “Clave de seguridad de red” precisamente el que tiene la contraseña pero no será visible por defecto. Lo único que debes hacer es marcar la casilla “Mostrar caracteres” y de inmediato podremos ver al completo cuál es nuestra contraseña Wifi.

Ver la contraseña Wifi en el PC es realmente fácil, pero tenemos que añadir que sólo vas a poder hacer lo indicado si eres administrador del ordenador. Si solo tienes cuenta de usuario o se trata de un ordenador en red, será difícil ver la contraseña Wifi más allá de que hagas lo que te hemos explicado desde el ordenador principal.