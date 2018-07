Tener piscina en casa es todo un lujo que no podemos desperdiciar, por eso es importante que sepamos limpiar la piscina, tenerla siempre y punto y como no, cubrirla cuando no la estamos usando. Veamos a continuación los pasos que se han de seguir, de manera fácil, para saber cómo cubrir una piscina.

La importancia de cubrir una piscina

Las piscinas suelen recibir todo tipo de elementos mientras están descubiertas. En verano, es evidente que reciben la temperatura del sol durante todo el día, y no solo eso sino que además se llenan de hojas que caen de los árboles y de algún que otro insecto de modo que podemos intentar una solución al taparlas, algo que también nos va a servir durante el invierno, ya que al margen de aprovechar para su vaciado, podemos también optar por cubrir nuestra piscina de modo que se conserve mejor.

Veamos entonces a continuación, de qué modo podemos cubrir la piscina siguiendo una guía de pasos básica.

Pasos para cubrir una piscina

En el mercado existen profesionales que se dedican precisamente a la instalación de lonas que permiten cubrir la piscina, pero si deseas poder hacerlo tú mismo con tus propios medios puedes seguir estos pasos.