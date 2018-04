¿Te gusta la música y deseas poder dedicarte a ello? Quizás sea bueno que comiences tocando algún instrumento y aprendas, por ejemplo, a tocar la guitarra o a tocar el piano, pero también será recomendable qué sepas cantar y como no, que tengas idea para saber cómo escribir letras de canciones. Con esto último es con lo que te queremos ayudar, de manera que, paso a paso y de un modo fácil, puedas alcanzar tu sueño como cantante, o compositor de canciones.

Guía para saber escribir letras de canciones

Dentro de esta breve guía, podrás seguir todos los pasos para saber cómo escribir la letra de una canción o de hecho, cómo escribir letras de canciones. Si tuviste la intención de escribir una canción para dedicarla a alguna persona, o para otros fines personales, esta es la guía para ti. Para escribir un buen texto musical no necesariamente tenemos que ser escritores o poetas , solo tenemos que decir algo y encontrar el camino correcto para hacerlo. Para escribir letras de canciones, sigue paso a paso esta guía para comprender todos los trucos que se pueden usar cuando quieras escribir un texto y luego cantarlo.

Primero de todo, te recomendamos que la letra de las canciones para atraer al público siempre se base en algo real, es decir, que te bases en tu propia vida o en los eventos que tuvieron lugar donde hayas sido protagonista. Veamos qué hacer a continuación.

La importancia de las palabras

Como acabamos de prever en el breve paso de introducción de esta guía, trataremos con cómo escribir letras de canciones. Inicialmente, tendrás que concentrarte en lo que le gustaría expresar a las personas que escucharán la canción y el texto. Tendrás que fijar algunas ideas básicas, en forma de discurso, en pocas palabras, cómo explicarías el significado de la canción a un amigo. La elección del tema es muy amplia, pero lo fundamental es que sea comprensible para quienes escuchan y, sobre todo, no sea ajeno a las personas; por lo tanto, es aconsejable elegir algo en lo que el oyente pueda identificarse, sin referirse demasiado específicamente a un concepto: es necesario encontrar el equilibro adecuado entre explicar algo exhaustivamente y dejar detalles a la imaginación o memoria del oyente. Cuando decidimos escribir la letra de una canción, sabemos que todo esto no puede suceder en un solo día, así que siempre es recomendable escribir palabras sobre cosas que suceden día tras día para juntarlas y mezclarlas, creando así un texto que las una a todas ellas.

La creación de la melodía

Al menos al comienzo de la letra de tu canción, no prestes excesiva atención al componente melódico, ya que un texto se presta para ser acompañado de muchas maneras diferentes, y siempre puedes encontrar una especie de melodía adecuada para el texto que hayas creado. Es esencial echar de las ideas y de la imaginación al escribir una canción, luego lleva el texto a la parte real de la vida, no debe ser una dimensión fuera del mundo, sino que debes capturarlo en todos los sentidos: olores, objetos, colores e imágenes para que se conviertan en una expresión más elevada que el texto musical.

Todo esto obviamente debe tener límites, porque las letras de canciones están formadas por rondas de acordes así que la melodía será la herramienta que uses para limitar o para “envolver” la “vida” de la letra de tu canción.

Para ello, debes saber algo que te vamos a explicar en el siguiente paso de la guía para escribir la letras de canciones: la estructura de la canción.

Hacer la estructura de la canción

Hacer la estructura es en realidad saber cómo ajustar la letra de tu canción de modo que tenga musicalidad. Para ello puedes dividir la canción en secciones que tengan una longitud estandarizada o casi, sin olvidar las partes en las que se debe dividir la estructura de la canción.

Para comenzar a escribir letras de canciones una estructura básica podría ser:

Introducción (una primera estrofa en la que introduzcas la canción).

Estrofa (sigues “explicando” la canción).

Estribillo (que marca el ritmo de la canción).

Estrofa (prosigues la letra de la canción).

Estribillo (que marca el ritmo de la canción y que puedes repetir por dos).

Estrofa (sigues la letra de la canción).

Puente (un giro de ritmo o musicalidad).

Estribillo (acabas de nuevo con el ritmo de la canción).

Es importante que anotes que debes repetir varias veces el estribillo, que es una secuencia de palabras que se repite cíclicamente. Esto romperá el ritmo de la canción, de lo contrario podría ser monótona y repetitiva.

Punto de vista sentimental

Otra regla realmente fundamental a la hora de escribir letras de canciones es la siguiente: no tienes que apegarte a ella. Algo que puede parecer una tontería pero si escribes la letra de una canción que sea demasiado personal te va a costar que otra persona la cante. Piensa que si es tu deseo el aprender a escribir canciones, no siempre serás tú quien las canta, puede que sean otros y no solo eso, en tus primeras canciones será fácil que aquellos que trabajen con ellas quieran cambiar cosas. Por ello, es importante que el texto sea muy flexible para poder cambiar y modificarse varias veces, tanto por razones de comprensión como por una posible readaptación durante la composición del arreglo.

El significado

Es aconsejable hacer que alguien lea el texto sin explicar el significado y luego preguntarle qué significa, esto ayudará a comprender qué partes del texto son confusas y cuáles son fundamentales y, por lo tanto, “intocables”.

Para acabar, una cosa muy importante que recordar es que la canción debe tener un significado real y creíble.