Aunque hoy en día la moda cambia muchísimo y se impone comprar la ropa en tiendas, lo cierto es que hubo un tiempo en el que prácticamente en todas las casas, había una máquina de coser, ya fuera para crear diseños propios o para esos arreglos que requerían algo más que coser a mano. Pero como todo vuelve, la tendencia de coser a máquina parece estar pegando fuerte, de modo que si te has comprado una vieja máquina de costura y deseas saber cómo aprender a coser a máquina, nosotros te descubrimos todas las claves para que veas lo fácil que es.

Las ventajas de coser a máquina

Las personas a menudo tienden a evaluar sus habilidades y creen que una actividad es imposible de aprender, mientras que en realidad se puede aprender fácilmente. Coser con una máquina adecuada es uno de esas habilidades. ¿Cuántas veces has recurrido a una sastrería profesional para simplemente coser el dobladillo de un pantalón o botón que colgaba? No es tan complicado coger ya no una máquina de coser, sino aguja e hilo, pero parece que muchos prefieren ir con arrugas o con las costuras abiertas cuando en realidad, coser y en especial coser a máquina no es para nada difícil.

Si te has comprado una máquina de coser, que por cierto nacieron para nuestra suerte gracias al empeño de muchos que fueron desarrollando la máquina hasta comenzar a utilizarse a finales del Siglo XIX, y tienes en mente dejar de tirar calcetines a la basura, o evitar pagar porque te hagan el dobladillo de los pantalones o deseas arreglar por fin esa costura rota, estás de enhorabuena porque vamos a enseñarte ahora cómo puedes aprender a coser.

Pasos para coser a máquina

Antes que nada y de comenzar a enumerar los pasos, tenemos que ser conscientes de que existen en el mercado, muchísimos tipos y marcas de máquinas de coser. Quizás las eléctricas son ahora las que más se venden ya que con ellas puedes seleccionar distintos tipos de puntado o puntaje y ciertamente, son más fáciles de usar de modo que la guía de pasos que os damos a continuación será teniendo en mente una máquina de coser eléctrica así que vamos a por ello.

Primero de todo, comenzaremos haciendo pespuntes que serán simples puntadas sobre un trozo de tela. Si tienes la opción de elegir puntada, lo más fácil es que comiences seleccionando aquella que sea lineal o e recta. Elegimos ahora la longitud de la puntada (es mejor que elijas una que no sea ni muy larga ni muy corta), y la tensión (si viene en número selecciona el 4). Ahora llega el momento de colocar la tela. Lo primero es fijarte y verás que en la base metalizada en la que se coloca hay tres rayitas que sirven de referencia para seguir la puntada. Nos guiarán para que no nos torzamos al coser. También te puedes guiar a través de las distancia entre el borde de la tela y el borde de la pieza de prensatela (la pieza que baja para que podamos coser) como se hacía antiguamente. O te puedes guiar por la hendidura del pie de prensatela. Para comenzar a coser debes colocar la tela bajo el pie de prensatela, bajamos y pisamos el pedal haciendo un remate de medio centímetro al final Coser es solo guiar la tela para que la puntada que hace la máquina vaya quedando recta. No tires de la tela y tampoco la pares mientras la máquina se mueve. Tan solo sigue el ritmo de la máquina y verás como sale solo. Cuando tengas que coser una esquina, debes asegurarte que la aguja sigue clavada en la tela, levanta ligeramente el pie de prensatela y gira la tela para que siga por la esquina.

Puede que al comienzo, lo que cosas o la costura que hagas te quede algo torcida. No te preocupes, como todo en la vida, es cuestión de practicar hasta que te salga bien.