Si te has mudado hace poco y debes pintar las habitaciones de tu nueva casa o sencillamente te toca pintar las paredes de casa para darles un aspecto renovado, quizás te parezca algo realmente cansado o un aburrimiento, pero lo cierto es que con una serie de pasos y “trucos”, lo de pintar una habitación, o más de una, puede ser algo incluso ameno.

No es que pintar una habitación sea una tarea demasiado complicada, de hecho es algo simple si tenemos en cuenta todo lo que necesitamos para el trabajo. En este sentido, vamos a daros algunas claves y consejos para saber cómo pintar una habitación, correctamente y sin cansarte demasiado.

Materiales:

Pintura

Rodillo o cepillo

Hojas de periódicos y plásticos

Cinta adhesiva

Fondo de imprimición

Agua

Claves para pintar una pared

Elige bien la pintura

Elegir el tipo de pintura es de las primeras claves para que pintar una habitación no se convierta en una odisea. Por suerte para nosotros, las principales marcas de pinturas publican catálogos que ilustran las características de sus productos. Todas las marcas de pinturas ofrecen rangos muy amplios, entre los que la elección es a veces difícil. La preferencia debe ir a un u otro tipo esencialmente dependiendo del soporte (madera, yeso, hormigón, etc.) y el destino de la habitación que debes pintar (por ejemplo no uses pinturas que huelan demasiado fuerte para un dormitorio que sea para un bebé o niño).

Además, es necesario saber que ciertos colores son más difíciles de aplicar que otros; una pintura oscura, por ejemplo, destaca todas las irregularidades de la parte inferior, por lo que requieren una preparación mucho más precisa de la pared.

Por otro lado, en el caso de tener que pintar paredes que ya están pintadas con una pintura de color muy fuerte, será apropiado usar una pintura de agua lavable. Sin embargo, esta última no se puede usar en habitaciones húmedas, como el baño y la cocina, ya que podrían formarse moldes. En este último caso, es preferible una pintura a base de agua transpirable.

Elige bien el material

Ya hemos indicado lo básico que se necesita para pintar, pero también es importante que sepamos qué materiales son los mejores a la hora de elegir estos.

El material básico del pintor puede variar mucho en función de la importancia y el tipo de trabajo a realizar. Por lo tanto, es necesario evaluar este último bien antes de comprar lo que necesitas. Por ejemplo para la brocha o cepillo que se utilizará, si es la primera vez que se realiza un trabajo de esta magnitud, es mejor un rodillo, para evitar las marcas del pasado en las paredes. Hay rollos de diferentes formas y materiales, adecuados para usos específicos y tipos de colores.

Prepara bien la habitación

Además, la primera cosa que se realiza antes de pintar una habitación consiste en cubrir el suelo y cualquier objeto que quede en la habitación con periódicos.

Por otro lado, no estará de más cubrir con cinta adhesiva (llamada cinta de enmascarar) las esquinas del techo (si sobresalen) así como los zócalos del suelo en el caso de tenerlos, de modo que no se manchen de pintura.

No olvides tampoco reunir los muebles en el centro de la habitación y los cubres con sábanas de nailon, o plástico fijándolos con cinta adhesiva. Se debe llevar a cabo una operación similar cubriendo los accesorios y cualquier otro punto de la habitación con cinta adhesiva. Todo esto, por supuesto, para evitar trabajos largos y agotadores de limpieza final.

Pintura de imprimación

Antes de pintar, es necesario tomar un litro de imprimador fijador o pintura de imprimación, y diluirlo con seis litros de agua y pasar una mano por la pared.

La pintura de imprimaciñon tiene la característica de permitir que la pintura posterior se adhiera muy bien a la pared, para resistir varios años.

Pasos para pintar una habitación

Después de aplicar esta pintura, se recomienda esperar al menos 4 horas antes de proceder con la pintura real. Pasa la primera capa de pintura, espera otras 5 horas, o espera al día siguiente, y pasa la segunda capa, lo que dará como resultado un color mucho más homogéneo. En este punto, la pintura estará seca al tacto después de una hora, pero antes de entrar y utilizar la habitación, es preferible dejar pasar al menos un par de horas.

Pasos para pintar techos y esquinas

Con una extensión de rodillo, comienza desde el techo; de esta manera, si gotea en las paredes, será suficiente para cubrirlo más tarde. Antes de pasar el color con el rodillo es necesario pintar con un pincel las esquinas entre las paredes y, en particular, las que están a la altura del suelo y el techo, las más difíciles de pintar utilizando el rodillo.

Cómo mover el rodillo

Debes hacer correr el rodillo sobre la superficie con velocidad constante, de arriba a abajo, para dibujar rayas regulares paralelas. Un truco es pintar con la técnica de la cruz: un primer pase en vertical u horizontal, un segundo en la dirección opuesta y el último en el sentido utilizado para dar la primera mano. Para simplificar el gasto de pintura, usa la pared para dividirla en secciones de aproximadamente 1 metro cuadrado: una vez que haya terminado un cuadrado, avanza al siguiente.