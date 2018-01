¿Quién no tiene Instagram? Hoy en días las redes sociales son las que mandan. Casi todo el planeta tiene un perfil en alguna red social y hay personas que se han vuelto realmente adictas. En Instagram puedes publicar fotos y vídeos para que tus amigos los puedan ver. Es como un book abierto para todos tus conocidos. El problema está cuando vas explorando imágenes en otros perfiles, encuentras una foto que te gusta y no sabes cómo descargarla. La solución pasa por hacer una captura de la pantalla, pero esto no recoge todos los matices de la foto. No te preocupes, te vamos a contar cómo descargar fotos de Instagram de forma fácil paso a paso.

En nuestro perfil también podemos tener el problema de no poder descargar la foto. Vamos a insistir en ello hasta tener la foto que nos gusta en nuestro ordenador o móvil. Parece ser que Instagram no tiene esta herramienta de serie. Tenemos que buscar otras posibilidades para poder hacerlo. Nosotros te presentamos cuatro herramientas que podrás utilizar para descargar fácilmente fotografías de Instagram en tu móvil u ordenador.

Herramientas para descargar fotos de Instagram

Dinsta

Es una herramienta muy útil para poder descargar fotos de Instagram. Tendrás que poner el enlace de la foto o del vídeo para que se vuelque en el pc. Pega el enlace y pulsa el botón “go” En unos segundos tendrás la foto en tú ordenador con todo lujo de detalles.

InstaG Downloader

Esto no es más que una extensión del buscador de Chrome. Esta app solo sirve para poder descargar las fotos de Instagram en nuestro pc o móvil. Todas las fotos que queramos la podemos acumular en Google Drive. Más tarde podrás configurar gracias a un botón que está en la zona superior de la derecha del propio Chrome o nuevo buscador para descargar fotos. Con esta app podrás descargar todas las fotos que desees bien sean de tú propio perfil o de un amigo, conocido o familiar.

InstaSaver

Esto solo se puede usar en un dispositivo Android. Nos ayuda a tener fotografías y vídeos. Es muy fácil de usar. No te perderás cuando la uses con seguridad. Copia el enlace de Instagram. Más tarde lo puedes poner en la app y clicas para poder hacer la descarga. Tendrás en unos instantes la foto que hayas elegido y se meterá en la galería de fotos de tú móvil.

DowloadGram

Encontrarás un espacio donde colocar el enlace de la foto que elijas. Lo podrás hacer también con un vídeo como en las herramientas anteriores. Verás un anuncio un poco fastidioso, pero pronto desaparecerá.

Usa cualquier herramienta de las que te hemos explicado y podrás disfrutar de un sinfín de fotos descargadas de Instagram.