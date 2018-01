Las polillas son muy molestas y aparecen siempre en forma de plaga. ¿Nunca has tenido ese problema en casa? ¡Estamos seguros que sí! Las polillas en sí mismas no pican ni son malas para los humanos, pero no dejan de ser molestar a más no poder.

Se suelen meter en las zonas más oscuras. Los armarios se llenan de este bicho tan molesto y se meten en la ropa. Lo peor de todo es que depositan huevos y estos eclosionan. En el mercado venden muchos productos para poder eliminarlas, pero también puedes optar por productos naturales. ¡Ponte manos a la obra!

¿Dónde aparecen las polillas?

Las polillas suelen aparecer en:

La ropa sucia

Sitios húmeros

Alfombras

Comida

Remedios naturales para eliminar y prevenir las polillas