Vuelve el temido Mercurio retrógrado: cuándo será, cuánto durará y como te afecta

El temido Mercurio retrógrado vuelve en breve, del 5 de agosto al 28 de agosto, esa sensación de no avanzar y de que todo va mal, será una realidad para determinados signos del zodiaco. Llega uno de los momentos del año en el que mejor no hacer nada o no esperar nada, ya que los trámites suelen ir más despacio de lo que desearíamos. Es uno de esos juegos de los astros para los que debes estar preparado o te vas a llevar más de una sorpresa. No será la última vez que lo veremos, pero sí puede afectar esos días del mes en los que más necesitamos que todo avance.

Mercurio es el planeta que relacionamos con los trámites y la tecnología, cuando está en retrógrado puede suponer el fin de ese electrodoméstico que tenemos aguantando como pueda o un mal funcionamiento de nuestro ordenador. Puede parecer imposible, pero habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en cómo nos golpeará de lleno. Son tiempos de cambios y de incertidumbres, justamente en un momento del año en el que más necesitamos tener las ideas claras y más estabilidad debemos tener, quizás acabaremos con todo lo contrario.

Aries se detendrá tu progreso

Ha llegado el momento de empezar a pensar en lo que hay por delante. Mercurio te obligará a detenerte. No es que sea nada malo, sino todo lo contrario, te puedes enfrentar a una situación de la que saldrás airoso con esta reflexión.

Tauro asume un ligero retraso en tu trabajo

Los planes que tenías en tu trabajo, por lo que quizás tienes que tomar algunas medidas. Ver qué es lo que te espera y cómo puedes afrontarlo de la mejor manera posible, sin nada que te haga perder dinero.

Géminis te sumirás en el caos

Las cosas no salen como esperas con un Mercurio Retrógrado que puede tener consecuencias donde más te duele, en tu círculo de amistades. Es hora de pensar en poco en ti mismo.

Cáncer, verás frenados tus cambios

Habrá llegado el momento de dejar los cambios a un lado, tienes que empezar a buscar una serie de pasos que son claves. Te encantará que las cosas frenen un poco, no tienes prisa para nada, te estás aislando.

Leo sucumbirás ante la tecnología

Es mejor que no te fíes de las tecnologías que tienes por delante, sino que podrás encontrar una serie de elementos que sean de fiar. Tus dispositivos te pueden fallar más de lo que deberías imaginar.

Virgo es hora de parar

Por este cambio de elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Toca parar para afrontar una realidad que estará marcada por un intento de estabilidad que no conseguirás.

Libra serás el rey de las excusas

Las cosas que pasan por delante de ti es algo que te afecta. Por lo que quizás estés pensando en algo que te sorprenderá. Le pondrás mil y una excusas en todo aquello que tienes por delante.

Escorpio es hora de apostar por ti

Por ti seguro que vas a poder apostar simplemente por ti. Con esta mirada hacia dentro de un camino que te hará replantearte muchas cosas, no puedes fallar. Toca estar atento a todo lo que sucede y entender que tu mundo depende de ti.

Sagitario no busques más excusas

Lo mejor de esta posición de los planetas es que te obligará a salir a la palestra. Por mucho que quieras que todo cambie, es imposible conseguirlo sin la necesidad de algo más por delante.

Capricornio tus propios dispositivos se rebelarán

Te acabas de comprar un nuevo dispositivo que puede fallar en cualquier momento. Te guste o no, te enfrentas a un importante cambio que puede ser el que te haga tener siempre un plan B listo para la acción.

Acuario no compres, ni alquiles nada

Si estás pensando en buscar una segunda residencia o independizarte, no es el momento de hacerlo. De hecho, puedes tener más de un problema al enfrentarte a un problema mayor. Mejor quedarte en casa, ahora que puedes.

Piscis te encontrarás claramente con tu peor cara

Las cosas suelen salir mejor de lo que esperas. Sueles ser una persona que está siempre pendiente de unas condiciones que quizás no esperas que lleguen. Tienes en tu poder, una capacidad enorme de dramatizar y lo vas a hacer de forma exagerada.

No hagas ningún trámite importante en estos días o puedes encontrarte con determinados problemas. La dura realidad es que tienes que estar mirando una serie de condiciones que serán claves para ti y pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante. Todo llega a su debido tiempo, es cuestión de esperar a la oportunidad soñada, sin obstáculos astrales.