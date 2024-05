Horóscopo hoy 23 de mayo: será mejor que no te acerques a estos signos del zodiaco

Hay signos del zodiaco a los que será mejor que no te acerques hoy 23 de mayo, la mala suerte será una de las que afecte a este horóscopo que parece que irá dirigido a los más débiles. Suele pasar cuando las cosas no van bien, que, de repente, todo va a peor.

Una mala racha la tiene cualquiera, pero lo de estos signos del zodiaco puede ser terrorífico. Toma nota de lo que te espera dependiendo del día que hayas nacido, la suerte estará de tu parte o será solo un espejismo que pasará de largo.

Aries no hagas planes hoy

Será mejor que te escondas en casa o no te centres en conseguir grandes planes, hoy no tendrás a la suerte de tu mano. Solo tienes que esperar días mejores y que en cierta manera lo que te preocupa acabe dejando de existir en tus pensamientos. Piensas demasiado en lo que está por venir y todavía no es.

Tauro, escóndete

El karma siempre actúa y quizás estos días no terminas de tener en tu poder a esa persona de tu entorno que te podría ayudar a salir de este hoyo. Al contrario de lo esperado, tocará hacer algunos cambios importantes para poder asumir algunos ingredientes que son fundamentales para ti en este momento.

Géminis céntrate en lo importante

Son días de mucha actividad, por lo que es importante centrarte en aquello que realmente te importa y no perder de vista la perspectiva de las cosas. Habrá llegado el momento de afianzar algunos problemas que has tenido en tu mente durante estos últimos días, haz limpieza de pensamientos y de acciones.

Cáncer, no te lo tomes como personal

Las cosas pasan sin más, no van contigo, sino que simplemente son parte de un universo que puede acabar dando lugar a algunas novedades importantes. Todo tiene un significado, es cuestión de ponerte manos a la obra con ello. Eso sí, nunca te lo tomes como algo personal, no merece la pena.

Leo te perderás entre las dudas

Hay muchas cosas que quieres hacer o que debes hacer y aún no terminas de ver llegar a tu vida. Parecerá que todo encaje de forma permanente, pero en realidad, deberás empezar a visualizar determinados cambios que serán más o menos importantes. Tanta variabilidad puede acabar siendo especialmente terrorífica.

Virgo sigue con tus planes

Las cosas pueden ponerse muy feas, pero eso no quiere decir que tendrías que empezar a prepararte para dar un paso más, sino que simplemente debes intentar seguir. No es un buen momento para tomar decisiones, pero sí para empezar a disfrutar del camino. Tienes mucho recorrido ya dado en tu vida, sigue así.

Libra te esconderás

Querrás desaparecer ante las cosas inesperadas que pueden pasarte. Cuando todo haya empezado a funcionar mal, te habrás tenido que enfrentar a un cambio significativo. Ten en cuenta que esconderte no sirve de mucho, si lo que quieres es salir de este espiral negativo, será mejor que afrontes tus problemas.

Escorpio te librarás del mal

Por muy mal que parecerá que hayan ido las cosas, llegará un momento en el que todo habrá cambiado y lo hará de tal forma que quizás acabes obteniendo un cambio importante de bando y de actuación. Debes estar preparado para dar un paso más, especialmente ante algunas novedades que llegan con fuerza.

Sagitario te has rendido

Rendirse no es una solución a ningún problema. Especialmente si has sido tú el que lo ha creado, tienes que pensar en el futuro, especialmente cuando las cosas no terminarán de ser como habrías soñado. Los comportamientos de las personas que te rodean acabarán dando lugar a unos cambios más o menos significativos.

Capricornio te invade la negatividad

Es tan importante mantener el cuerpo en forma, la mente preparada y una alta capacidad para poder avanzar en algunos procesos claves. Las cosas son como son y en cierta manera pueden acabar de darte una valiosa lección. Habrá llegado el momento de afianzar algunos secretos familiares que ahora saldrán a la luz.

Acuario es hora de parar

La mala suerte no existe para ti, pero sí las jornadas en las que todo acabará siendo diferente, especialmente cuando las cosas no terminan de funcionar de una forma o de otra te acabarás parando a pensar qué es lo que está mal. Has tenido que reflexionar para poder saber dónde está el problema al que te enfrentarás.

Piscis encuentra la estabilidad

Has pasado uno de los peores periodos de tu vida y lo has hecho con algunas noticias preocupantes a tu alrededor, pero eso no quiere decir que debas tirar la toalla, sino todo lo contrario. Tendrás que estar preparado para aprovechar esta estabilidad para seguir creciendo, todo lo vida es un aprendizaje que te hará más fuerte.