Horóscopo hoy 14 de mayo: Los celos dinamitarán la relación de este signo del zodiaco

El horóscopo de hoy martes 14 de mayo está dedicado a aquellos amantes que son capaces de dinamitar su relación a través de los celos, en el zodiaco y en la vida real hay muchos. La posesión no es solo material, también afecta a las personas que caen en las garras de unos signos muy posesivos.

Por mucho que se quiera luchar contra la manera de ser es imposible, un simple mensaje, una llamada a deshoras o una mirada casual, puede desencadenar una auténtica tormenta de emociones. Cuidado, si eres de este signo del zodiaco te espera un día de rupturas.

Aries serás objeto de celos

No es que seas celoso, es que eres la causa de que más de uno se ponga celoso. Mucho cuidado hoy, serás tú misma la que puedas desencadenar una tormenta de emociones que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Todo lo que pasa puede tener un motivo importante, quizás te haga abrir los ojos.

Tauro no te sientes amenazado

Pese a ser un signo claramente posesivo en muchos aspectos, no te sentirás para nada amenazado, sino más bien todo lo contrario. Parecerá que el mundo juega en tu contra cuando todos hablen de sus relaciones y de los celos que sienten ante los demás y tú te muestres totalmente estable ante la tuya.

Géminis provocarás más de una ruptura

Este carácter tan abierto que tienes puede traerte problemas, especialmente cuando afrontas una situación que puede acabar convirtiéndose en algo muy distinto. Ten cuidado porque las cosas son en cierta manera una antesala del karma, lo que provocas lo puedes acabar recibiendo de una manera o de otra.

Cáncer te sentirás muy vulnerable

Habrá llegado el momento de afianzar determinados retos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. En esencia, la situación debe cambiar y lo hará de tal forma que aprenderás a sentirte fuera de lugar, con unos datos que acabarán siendo los que te afecten de lleno. No es malo decir que no, sino todo lo contrario.

Leo te estás quemando

Sí, Leo, eres tú la otra persona, esa que espera la explosión de celos para dejar salir a ese alguien que ama con locura a un imposible. Son cambios que debes poner en práctica a menos que quieras escapar de esa situación tóxica que te acabará costando más de la cuenta. Las cosas son como son, pero reconoce que el causante eres tú.

Virgo te dejas llevar

No te importa nada más que aquello que guardas dentro y que parece que empezará a salir, antes que nada. Será el momento en el que todo encaje a las mil maravillas y lo haga de tal forma que te convencerá de que hay un futuro mucho mejor a tu alrededor. Las cosas cambiarán y lo harán a gran velocidad a tu favor.

Libra tienes que ser menos celoso

Te escondes Libra, vas de liberal cuando en realidad, detrás de ti, hay algo totalmente distinto de lo que habrías imaginado. Todo puede encajar y lo hará de la mejor manera posible ante un cambio que puede ser totalmente histórico para ti. Reconocerás cómo estás y cuáles son tus principales errores en pareja.

Escorpio eres el rey de los celos

Por mucho que digas que no, puedes sentir celos hasta de una mosca que pasa volando cerca de tu pareja. Será mejor que empieces a ser sincero y no dudes en apostar claramente por un tipo de detalles que pueden acabar siendo los que te acompañen. La sinceridad es la clave para no dañar la relación de pareja.

Sagitario tus celos saldrá de la nada

Eres alguien que siente celos de todo el mundo. Todo el universo va por delante de ti, parece que tiene más suerte en muchos aspectos y eso es algo que puede acabar siendo lo que te haga más y más daño. Toca ser realista y empieces para dejar de culpar a los demás de una situación que eres tú mismo, el que te provocas.

Capricornio, tu situación es clave hoy

Hoy sacarás a relucir un lado celoso que hasta este día quizás no habías tenido, todo parece que tiene un significado y acaba siendo de una manera que quizás nunca hubieras imaginado que fuera tan realista. Las cosas van llegando a una velocidad que te sobrepasará. Hay brotes de ira o de descontrol que guardas dentro.

Acuario eres la persona menos celosa del mundo

Los celos no van contigo Acuario, por mucho que quieran hacerte sentir como parte de ellos, no será posible. Especialmente cuando descubres que todo tiene un significado que puede acabar siendo tu razón de ser. Las relaciones no son lo tuyo, pero el fracaso no forma parte de unos celos que no tienen nada que ver.

Piscis te rindes ante los celos

Los celos de las otras personas te hacen reaccionar, te rindes ante una situación que nada puedes hacer para cambiarlo, especialmente cuando las cosas siguen un curso totalmente distinto al que esperabas. Hay un principio y un final en este tipo de comportamientos que debes tener en cuenta hoy mismo, tú decides cuando cortar por lo sano.

Los celos son los grandes protagonistas de unas jornadas contra las que se debe poder luchar con la mirada puesta al futuro, una relación perfecta es siempre cosa de dos.