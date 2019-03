Horóscopo diario: Predicción de hoy sábado, 2 de marzo del 2019

Descubre las predicciones del Horóscopo 2019 para hoy sábado 2 de marzo del 2019 y para cada signo del zodíaco.

¿Qué esperar para el horóscopo del 2 de marzo? Conoce todo lo que te depara tu horóscopo en el amor, dinero, trabajo y salud, a partir de si eres Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Descubre la predicción del horóscopo diaria a continuación.

Aries

Hoy sábado el signo de Aries se sentirá cansado, pero tranquilo ya que no has de llevar a cabo ninguna tarea o negociación que requiera un sobreesfuerzo. La confusión disminuirá gradualmente y estará menos confundido durante el día. También estarás impaciente por llevar a cabo una tarea importante. Es recomendable esperar y no llevar a cabo ninguna negociación importante hoy. La confusión disminuirá gradualmente al final del día. El día pasará sin ningún contratiempo. Puedes viajar hoy. El transporte público podría llegar un poco tarde así que debes mantener otras opciones en la mano. ¡Hoy será un gran día para ti! ¡Pero ten cuidado de no hablar de algo de lo que te arrepientas más tarde!. Sal un poco, disfruta del Carnaval y no pienses en nada malo.

Tauro

La Luna en Capricornio, combinada con Saturno y Plutón, te hará querer pasar el día sin grandes lujos ni bromas, sino más bien, haciendo algunos asuntos tediosos que llevas posponiendo desde hace algún tiempo. No te ofusques en problemas o no pienses que el reto es grande. Afronta tus miedos y enfrentate a ellos en el día de hoy.

Géminis

Géminis se preparará para algunas buenas noticias este sábado, especialmente para tu hogar. Pueden surgir oportunidades que lleven a un cambio de residencia o que se pueda finalizar un plan de compra de vivienda. Aprovecha las energías positivas. Si ha considerado una renovación o un proyecto de renovación de tu casa o parte de ella, este es el mejor momento para hacer despegar el proyecto. Este día puede llegar a ser un punto de inflexión en tu relación. De repente, puedes comenzar a ver a alguien cercano a ti desde una nueva perspectiva y esto te permitirá tomar la decisión correcta sobre la dirección de esta relación. Ha llegado el momento de concentrarte en aquellas relaciones que realmente te pueden hacer más fuerte.

Cáncer

La Luna opuesta a tu signo, junto con Saturno y Plutón, te incitará a que dejes de llorar aunque parezca que todo está en tu contra. Una actitud positiva será la clave para atraer la suerte.

Leo

Se abrirán nuevos horizontes ante ti este sábado. Un talento que siempre has considerado como un pasatiempo puede convertirse en algo más y puedes encontrarte viviendo haciendo lo que amas. Se esperan nuevos desarrollos en todos los frentes que podrían ampliar tus ideas y podrían cambiar completamente el carácter de tu vida. Vivirás un raro momento de satisfacción para tu vida. Esta es también una jornada indicada para que te dediques a tu pareja.

Virgo

La Luna en Capricornio, combinada con Saturno y Plutón, TE incitará a ejercer un fuerte autocontrol sobre tus emociones, especialmente a la hora de manejar un conflicto con un miembro de la familia. Sin embargo, no te calles en el mutismo si quieres que te comprendan.

Libra

Un momento brillante para los creativos Libra llegará este sábado. Tus habilidades y trabajos serán apreciados. Si eres estudiante, te sugerimos que te prepares para ese temido examen. Las estrellas dicen que los alumnos Libra van a hacerlo bien en los exámenes. Los encuentros románticos son muy posibles hoy en día. Aunque las cosas pueden tardar un tiempo en resolverse debido a cierta inmadurez en ti y tu pareja. No te sientas inseguro con respecto al pasado de la pareja y no permitas que el ego constituya una razón para el malentendido. Simplemente sigue la corriente y estarás destinado a formar un vínculo más fuerte con tu pareja.

Escorpio

La Luna en Capricornio, junto con Saturno y tu planeta guía Plutón, instarán al signo de Escoprio a no perder la paciencia frente a una persona que te irrita mucho. No te preocupes, es mejor optar por mostrar una actitud de indiferencia desapegada y esta será la mejor opción.

Sagitario

El descanso y la relajación serán las consignas de este sábado para Sagitario. Has trabajado duro en los últimos días y ahora es el momento de disfrutar los frutos de tu trabajo. No planees una gran fiesta. Más bien, tomate un día de contemplación tranquila. Compartir tus sentimientos con alguien especial puede ayudarte a lograr un mayor sentido de logro hoy. El día es el más adecuado para colocar a los viejos fantasmas en reposo, mientras que las influencias catárticas entran en juego. Los nuevos comienzos están indicados en todos los frentes. Puedes renovar tu compromiso de amar a tu pareja o puedes encontrarte con alguien que está a punto de inaugurar un nuevo capítulo en su vida. Tienes que identificar lo que te detiene para poder dejarte ir y pasar a una nueva vida.

Capricornio

La Luna en tu signo, junto con la guía de tu planeta Saturno y Plutón, te alentarán a permanecer lúcido e imparcial en una disputa entre amigos. Tu sabio consejo, por una vez, será muy bienvenido.Hoy es además un día propicio para las relaciones, para conectar con tu pareja que se mostrará más receptiva que nunca o de conocer por fin a una persona que pueda ser un gran amor para ti.

Acuario

Acuario puede especular fácilmente sobre lo que sucederá este sábado de modo que puede que tengas durante todo el día, una actitud expresiva con impresionantes habilidades de comunicacióna, así que solo busca lo que quieras. Eso sí, debes abstenerte de cualquier altercado con personas agresivas que siempre están buscando errores. La conexión con tu alma gemela parece desaparecer debido a las presiones laborales. Pero puedes luchar bien para mantener relaciones significativas.

Piscis

Para Piscis, la Luna en Capricornio, junto con Saturno y Plutón, fortalecerá tu determinación para enfrentarte a una persona que te ha faltado el respeto. Tienes un alma noble, pero no eres el saco de boxeo de nadie así que dejarás claro tu punto de vista y no dejarás que nadie te insulte o se ria de ti. Hoy te sentirás decidido a hacerte respetar.