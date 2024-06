Esperanza Gracia nos trae su ranking semanal: estos son los signos que van a comerse el mundo

Según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia para la semana del 8 al 14 de junio, el signo de Cáncer lidera el ranking, seguido por Libra, Géminis, Virgo, Leo, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Escorpio, Aries, y en última posición, Tauro. Estas previsiones se basan en los movimientos de los astros y la Luna. El 9 de junio, Marte entró en Tauro, infundiéndonos una energía persistente que nos motiva a seguir persiguiendo nuestros sueños.

Además, el Cuarto Creciente de la Luna el 14 de junio en Virgo nos impulsa a avanzar en nuestros planes con organización y atención a los detalles. La favorable concentración planetaria en Géminis beneficia especialmente a los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario.

Cáncer

Con la Luna en Cuarto Creciente, estarás lleno de energía y listo para retomar proyectos que habías dejado en pausa. Te sentirás poderoso y capaz de superar las barreras que antes te detenían. Experimentarás una gran empatía, disfrutando al cuidar y brindar cariño a los demás. Tu vida fluirá sin obstáculos.

Libra

Los días 15 y 16, la Luna creciente en tu signo te impulsa a emprender nuevos proyectos y vivir intensamente. La energía astral que recibes augura éxitos y felicidad. Si estás en una relación, evita repetir errores del pasado y confía en tu intuición para guiarte por el camino correcto.

Géminis

¡Feliz cumpleaños! Con el Sol, Mercurio, Venus y Júpiter en tu signo, disfrutarás de un periodo brillante. Todo lo que comiences esta semana estará favorecido por los astros. Es tu momento; no dejes pasar oportunidades que te harán muy feliz. Si estás soltero, es posible que conozcas a alguien especial, y si ya tienes pareja, tu relación se revitalizará.

Virgo

El Cuarto Creciente en tu signo el día 14 te llenará de determinación e iniciativa. No faltarán oportunidades, así que juega bien tus cartas para llegar lejos. Es un buen momento para hacer planes con tu pareja o comenzar un nuevo romance. La suerte está de tu lado en el amor, y podrás ser más firme y decidido con tus sentimientos.

Leo

La Luna creciente en tu signo los días 9, 10 y 11 te revitaliza, llenándote de expectativas y deseos de disfrutar de todo lo que te rodea. Se abren nuevos caminos en tu vida, y las complicaciones se simplifican. Si te propones algo esta semana, lo lograrás. Confía en ti mismo y ve por ello con fuerza y determinación.

Sagitario

Es un periodo ideal para consolidar relaciones y dejar atrás decepciones pasadas. La gente se fijará en ti, y te resultará fácil ganarte su confianza. Estás cerrando una etapa emocional complicada y descubriendo nuevas posibilidades. Se presentarán oportunidades para mejorar tu situación económica o cambiar de trabajo.

Capricornio

Es el momento de expresar claramente tus pensamientos y abordar temas pendientes. Con Marte bien aspectado, no te faltará energía ni determinación para alcanzar tus objetivos. Evita historias cuyo desenlace ya conoces. El pasado te servirá de guía para evitar lo que no deseas repetir.

Acuario

Estás enfrentando desafíos, pero recibes una energía astral poderosa para superarlos con éxito. Ahora podrás resolver asuntos del pasado y ser más consciente de tus metas y los pasos necesarios para lograrlas. Esta es una oportunidad para zanjar historias pendientes y avanzar con claridad.

Piscis

Algo que no has resuelto te está agobiando, pero pronto hallarás una solución que te devolverá la ilusión. No pospongas decisiones que sabes que debes tomar. Sé coherente con tus pensamientos y actúa ya. La vida social te ayudará a relajarte y olvidar conflictos actuales.

Escorpio

Un problema que no se resuelve te está estresando, pero algo inesperado te hará ver que serás más feliz si te adaptas al presente y dejas de obsesionarte con lo que no puedes controlar. Desconecta un poco y cuida de ti mismo para sentirte mejor. Una persona inusual llegará a tu vida y encenderá tu pasión.

Aries

Aunque enfrentas obstáculos, si reconoces tu potencial, te sentirás seguro y nada te detendrá. Reacciona rápidamente y obtendrás ventajas importantes. Necesitarás tiempo a solas para reflexionar y corregir errores que te afectan. Disfrutar de tu tiempo libre te ayudará a ver las cosas con optimismo.

Tauro

Puedes estar en un momento delicado, pero con Marte en tu signo tendrás la fuerza para enfrentar y superar cualquier desafío. Rechaza planes que no te aporten nada; estar bien contigo mismo beneficiará también a quienes te rodean.

Este mes, los signos del zodiaco experimentan una magnífica danza cósmica que nos hará tomar el control de nuestro destino. Debemos aprovechar esta oportunidad para dejar atrás comportamientos y pensamientos que han sido un obstáculo para nuestros sueños. Finalmente, la Noche de San Juan es ideal para prestar atención a los sueños premonitorios. Debemos realizar un ritual para atraer la buena fortuna: escribir en un papel todo lo que nos limita y luego lo quemamos; al hacerlo, sentiremos una profunda liberación.