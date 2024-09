Destinadas a romper: las 6 parejas del zodiaco que no llegarán a 2025

Las 6 parejas del zodiaco que no llegarán a 2025 quizás te sorprenderán, son las que parecen más felices en redes sociales, pero en realidad nada más lejos de lo que parecen. Se han convertido en una especie de novedad importante en muchos aspectos que va llegando y que se traduce en una nueva realidad que puede ser muy lejana de la que hay en este momento. Habrá llegado ese día en el que realmente todo cambie, la verdad siempre acaba saliendo a la luz y en temas de horóscopo, rara vez falla.

Hay signos que son incompatibles, que no pueden hacer nada más que alejarse de una realidad que es infundada y que puede hacerles perder años y años en una etapa de enamoramiento que nada tiene que ver con la que sería una realidad. El amor puede ser una especie de novedad importante en la vida de una persona que sabe muy bien cómo afrontar algunos elementos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Toca visualizar algunos nuevos retos que son los que marcarán la diferencia, toma nota si formas parte de estas parejas imposibles.

Hay parejas destinadas a romper

La astrología no es una ciencia exacta, pero se aproxima bastante, nos puede dar algunos detalles importantes de todo lo que tenemos entre manos y de la manera en la que lo podemos afrontar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando o al menos de intentarlo.

Si formas partes de estas parejas imposibles, no vas a pegar, ni con cola. Será un amor de esos a primera vista para poder conseguir que todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin duda alguna, habrá llegado ese detalle que puede ser clave y que realmente acabará siendo lo que marque la diferencia.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer realidad ese cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Es hora de apostar por algunos detalles que son claves y que realmente puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Es el momento de ser sinceros con una relación que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Si quieres saber lo que pasará en estos días, no lo dudes, toma nota de si estarás o no en la lista de los destinados a romper.

Estas son las 6 parejas que estarán destinadas a romper

Siguiendo con las predicciones de Horóscopo Negro hay 6 parejas que romperán este año, que no están destinadas a estar juntas. Aunque siempre hay excepciones, si formas parte de ellas, puedes acabar con ellas.

Aries y Tauro

Sólo Aries y Tauro son capaces de comprender lo que hay entre los dos. Sin embargo, el amor no es suficiente, pueden desearse y quererse con locura, pero hay otras cosas que los separan y los hieren. Aries es fuego puro, siempre tan impulsivo, tan lleno de energía y listo para nuevas aventuras. Sin embargo, Tauro prefiere la calma, quiere estabilidad, una rutina que lo haga sentir seguro. Cuando sus temperamentos chocan el amor se apaga. Los dos son muy tercos y basta cualquier mínima discusión para que se digan cosas terribles. Esas palabras que se dicen en segundos, pero dejan huellas dolorosas para toda la vida. Si no piensan antes de actuar van a terminar.

Géminis y Cáncer

Géminis y Cáncer se adoran, son dos seres que se conectan desde la sensibilidad, pero llega un punto en el que se dan cuenta de que son como el agua y el aceite. Géminis es sociable, inquieto, mientras que Cáncer es emocional, arrebatado y quiere seguridad.

Géminis se ahoga por el amor incondicional de Cáncer, siente que le corta las alas y Cáncer asume que no es suficiente para Géminis. Si no hablan sobre el tema cada uno se va a crear su propia historia en la que saldrán muy lastimados, huyendo el uno del otro.

Leo y Virgo

Leo y Virgo pueden ser muy parecidos, pero eso no les garantiza que su relación sea perfecta, requieren de mucha madurez y estabilidad emocional para mantener lo que sienten a largo plazo y de una manera sana. Leo es orgulloso, amante de la atención y muy impulsivo. Pero, Virgo es más analítico, perfeccionista y eso puede provocar que todo el tiempo esté cuestionando el comportamiento de Leo. Leo es abierto y Virgo muy reservado. Estas diferencias los pueden llevar a una pelea en la que la única solución sea el punto final.

Libra y Escorpio

Sin duda, una relación muy señalada, pero una de las más genuinas del Zodiaco. En el momento en el que Libra y Escorpio toman la decisión de unir sus corazones, ya no hay marcha atrás, se entregan con locura, con ganas de coleccionar memorias llenas de magia. Su amor es de esos que sólo se encuentran una vez en la vida. Sin embargo, cuando llega la monotonía se convierte en la peor de sus sombras. Libra busca armonía y equilibrio, pero Escorpio quiere seguir sintiendo pasión. Ahí es cuando Libra se siente abrumado. Escorpio no comprende y también siente que Libra lo ignora. Estos desacuerdos provocan fricciones entre los dos y lo peor es que suelen callarse. Se callan hasta que el vaso se llena y es demasiado tarde.

Sagitario y Capricornio

El amor es muchísimo más que sentir una sacudida de adrenalina en el cuerpo, es más que besos, abrazos, caricias o miradas que lo gritan todo. El amor es una decisión, es despertar cada mañana y decidir entregarle tu lealtad y tus atenciones a la misma persona. Definitivamente, Sagitario y Capricornio tienen eso muy claro, pero hay ciertas cosas en las que chocan. Sagi es fuego, amante de la libertad y la aventura. Mientras que Capri es ambicioso, disciplinado y eso provoca que juzgue a Sagi de inmaduro. Sagi quiere vivir el presente y Capri piensa a largo plazo, eso causa conflictos y puede llevarlos a la ruptura.

Acuario y Piscis

Es muy complicado aceptar que el amor no es suficiente para mantener el vínculo. Duele, pues te quedas con la idea de que las similitudes los llevarán a la cima, pero no. Acuario y Piscis son dos locos creativos, innovadores y soñadores. Sin embargo, eso no basta para que su relación dure toda la vida. Acuario es más independiente, no está dispuesto a aceptar ninguna cadena en su vida. Mientras que Piscis es más sensible, quiere un lazo profundo, tener la seguridad de que está invirtiendo su energía en algo serio.