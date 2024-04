Los consejos de Esperanza Gracia para ‘vibrar alto’: estos serán los signos que más brillarán esta semana

El primer día de mayo nos va a recibir con la Luna en Cuarto Menguante en el signo de Acuario, brindándonos una oportunidad fantástica para realizar cambios en nuestras vidas con resultados sumamente positivos.

El horóscopo semanal de Esperanza Gracia revela quiénes serán los signos más favorecidos y menos favorecidos. A través de su ranking semanal, esta reconocida astróloga nos proporciona un orden que refleja las predicciones para cada signo, desde los más afortunados hasta los menos afortunados.

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Esta semana promete ser inmejorable para ti. Te lanzarás con entusiasmo hacia tus sueños, mostrando una gran fuerza de voluntad y determinación. Además, es posible que recibas apoyos inesperados, como si te cayeran del cielo. Es el momento ideal para sacar adelante tus proyectos, ya que todo lo que empieces ahora tiene grandes posibilidades de hacerte feliz.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

El 1 de mayo comienza con la Luna en Cuarto Menguante en tu signo, ofreciéndote la posibilidad de alcanzar lo que tanto deseas. Los temores que antes te limitaban poco a poco están desapareciendo, permitiéndote destacar y recibir las recompensas de que tanto mereces. Ahora es el momento de empezar a construir tu futuro y caminar hacia tus sueños y objetivos.

Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Con Mercurio transitando por tu signo, tu claridad mental será excepcional, brindándote una excelente oportunidad para resolver malentendidos y alcanzar acuerdos importantes. Te esperan sorpresas muy satisfactorias, aunque primero necesitarás hacer cambios esenciales en diferentes ámbitos, como el trabajo.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Esta semana, el Sol y Júpiter iluminan tu signo, y a partir del 29, Venus va a regalarte su energía como planeta del amor. Este es un momento espléndido bajo la protección del universo. Anímate a derribar las barreras y a diferenciarte sin miedo. Tu carisma y sensualidad están en su punto más alto, preparándote para experiencias llenas de placer y disfrute.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Mercurio te favorece con una mente clara y lúcida, permitiéndote tomar decisiones sabias que te llenarán de alegría. Es crucial que seas transparente y no escondas tus verdaderos pensamientos y emociones, pues hacerlo podría perjudicar tus relaciones. Priorízate y aprovecha cada momento para amarte y cuidarte más, recordando siempre que tú debes ser la prioridad.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Si sientes la urgencia de liberarte de cargas que te pesan, la Luna menguante en tu signo durante los días 28 y 29 te ha proporcionado la fuerza necesaria para hacerlo, aunque esto implique tomar decisiones complicadas. Desde este martes, con Venus en una posición favorable, es un excelente momento para depositar tu confianza en el amor y creer que lo mejor está por venir.

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Prepárate para adoptar una nueva actitud, más audaz y decidida. Tienes todos los recursos necesarios para hacer realidad tus sueños, así que no dudes en lanzarte hacia ellos. Con tu determinación y un poco de suerte a tu favor, no habrá obstáculo que se interponga en tu camino. Además, algunas circunstancias favorables pueden beneficiar tu situación económica, y es posible que recibas una sorpresa inesperada.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Es posible que estés atravesand momentos difíciles que obstaculizan tu libertad para vivir como deseas. Sin embargo, recuerda que dar el primer paso es siempre el más complicado, pero una vez superado, lograrás alcanzar tus metas. Mantén la claridad mental necesaria para comprender que los desafíos son superables.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Con la influencia favorable de Marte, tu energía tanto física como mental se verá potenciada esta semana, brindándote la determinación necesaria para perseguir tus objetivos, incluso cuando surjan obstáculos en tu camino. No permitas que las opiniones de los demás dicten tu rumbo; confía en ti mismo y en tus capacidades.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Es momento de tomar esa decisión que has estado considerando durante tanto tiempo. Concéntrate en tus propios intereses y avanza con determinación, porque tu instinto no te fallará. Sin embargo, es importante mantener la moderación y la prudencia para no sentirte abrumado por las responsabilidades que se avecinan. La influencia del Cuarto Menguante puede desencadenar los cambios necesarios.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

Es posible que el temor al fracaso o a la decepción te detenga en el camino hacia tus objetivos. No permitas que esos pensamientos negativos dominen tu mente; mantén la esperanza y la confianza en que el futuro te deparará sorpresas positivas. La influencia del Cuarto Menguante te insta a reflexionar sobre tus decisiones y a encontrar el camino correcto.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Aunque el ambiente pueda sentirse tenso y tu energía esté baja, tienes el poder de superar cualquier discusión y evitar conflictos innecesarios. Sé selectivo en cuanto a quienes confías con tus intimidades, reservando tu confianza solo para aquellos que verdaderamente consideras amigos. Recuerda que cualquier cambio que experimentes en tu vida, a la larga, será para tu beneficio.