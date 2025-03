El aviso de Esperanza Gracia a este signo: Mercurio retrógrado va a por ti

Esperanza Gracia ha lanzado un importante aviso, Mercurio retrógrado va a por ti y llegará con mucha fuerza para hacerte ver lo que no deseas ver. Los planetas cambian de posición, se detienen y aceleran a su paso por un sistema que, aunque parezca imposible, nos acaba afectando de lleno. Debemos ser conscientes de que la astrología es una ciencia tan antigua como casi la humanidad, desde que empezamos a ver en el cielo la antesala de lo que llagaba a la Tierra, el ser humano ha sido capaz de ser consciente de lo que sucede con los astros.

Llega un momento en el que debemos empezar a pensar en un cambio de ciclo que sentimos, notamos y percibimos, pero no somos capaces de saber qué está pasando. Cuando sientas la confusión en tu vida o no sepas por qué llegan tantas noticias de golpe, cuando el mundo se vuelva del revés, es posible que Mercurio esté en fase retrógrada. Pero, cuidado, no significa que los movimientos planetarios nos afecten por igual, en este caso, será el signo de Aries y todos los de fuego los que notarán esta fase retrógrada con más intensidad. Toma nota de lo que te deparan estos días en los que parecerá que todos tus planes se detienen.

Aries Mercurio retrógrado va a por tu

Eres el signo que más notará los efectos de este planeta que parece que te alejará de tus sueños. Aunque sea tu cumpleaños, tendrás tiempo para estar en casa, tus planes y escapadas de estos días caerán a toda velocidad. No te desesperes, todo acaba llegando de una forma o de otra.

Tauro si juegas con fuego te puedes quemar

Los cambios que siempre has querido realizar en tu vida, tendrán que esperar. Antes, deberás solucionar un pequeño incendio doméstico. No has prestado demasiado atención a los tuyos y eso se acabará notando con el camino que quieres seguir. A partir de ahora, toca hacer reposo.

Géminis tienes la negatividad en valores muy altos

Serás uno de los que empezará a notar como Mercurio entra en esta fase, pese a no ser de fuego, sentirás que tus esperanzas empiezan a quemarse. Aquello que pensabas que podría salir bien y hacerte cambiar de vida, seguramente no podrá hacerse realidad tal y como esperabas.

Cáncer tienes un problema con el amor

El amor por ti mismo cuesta que se implemente y cuando lo hace, vuelves a depender de esa persona que está creando una especie de relación tóxica. Sin duda alguna, deberás tener en cuenta que hay factores que determinan, el éxito o el fracaso de esta relación, no juegues con ellos, no merece la pena.

Leo tu intensidad se perderá por completo

Eres una persona llena de vitalidad, pero puede que tengas que hacer realidad una serie de planes que pueden ser los que nos afecten de lleno. Con ciertas novedades destacadas que debes implementar, todo puede ser posible. Es hora de recargar las pilas, aunque toque parar un poco.

Virgo sufres las consecuencias de tu propio ego

Cuando crees que eres el mejor del mundo y, de repente, llega una crítica que no esperabas, el mundo se va a derrumbar por completo. Te costará un poco más levantarte esta vez, en especial si eres conscientes del lugar de dónde vienen estas críticas en las que todo puede ser posible.

Libra escoge bien tu próximo paso

Todo se ha detenido, lo estás viendo y lo vas a seguir viendo, de una manera que quizás te acabe sorprendiendo. Sin duda alguna, deberás escuchar con mayor atención algunos problemas que pueden ser los que te impidan avanzar a la velocidad que lo estás haciendo estos días.

Escorpio te nutrirás de tu propio poder

Toca usar esas baterías que has ido recargando poco a poco. Sin duda alguna, tocará visualizar qué es lo que te está esperando. De una forma o de otra, estás en un punto de no retorno contra el que debes luchar con tus propias fuerzas, no esperes nada de nadie, sólo tú puedes salir de esta.

Sagitario las emociones son las que te harán rectificar

Nunca es tarde si vas con buenas intenciones. En el momento en el que empiezas a sentir lo que está pasando a tu alrededor, te das cuenta de que existen novedades destacadas que serán las que te afectarán de forma más directa de lo que pensabas. Aún puedes pedir perdón si es lo que quieres.

Capricornio tu manera de ver el mundo puede cambiar

Siempre has sido una persona muy práctica y eso se ha materializado en todo lo que has conseguido. Con el paso del tiempo te has acabado dando cuenta de que lo que te está esperando puede ser el precipicio. Antes de lanzarte a por algo que piensas que es correcto para ti, piensa en el conjunto.

Acuario sufrirás las consecuencias de un pasado cercano

No cerrar las puertas como deberías te pasará factura en este Mercurio retrógrado. Será el momento de empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden ser claves y que en cierta manera se convertirán en esenciales. Todo lo que pasa puede llegar a ser especialmente complicado para ti.

Piscis sufrirás un retraso en tus planes

Tranquilo Piscis, cuando una puerta se cierra, otras se abren y lo hace a toda velocidad, de una manera que quizás hasta ahora no hubieras ni imaginado. Serás consciente de lo que puede pasarte antes de que pase y eso te dará ventaja. No te precipites en tus decisiones, tienes tiempo de pensar.