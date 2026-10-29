Historia de la línea Madrid-Sevilla: cómo nació la primera línea de alta velocidad de España y cómo ha evolucionado

El 21 de abril de 1992 cambió la escala de las distancias en España. Recordamos la sensación de ver las primeras imágenes de aquel tren blanco cruzando La Mancha a casi trescientos kilómetros por hora; parecía ciencia ficción en un país acostumbrado a los traqueteos interminables y a los retrasos endémicos. Apenas unas semanas antes de que se inaugurara la Expo de Sevilla, el primer AVE unía la capital con Santa Justa en poco más de dos horas y media. Para la mentalidad de la época, aquello supuso un vuelco absoluto: se pasaba de echar casi seis horas atravesando el paso de Despeñaperros a plantarse en el sur en un suspiro.

Pero el verdadero hito no estuvo únicamente en el ahorro de tiempo. La audacia técnica radicó en romper con el histórico aislamiento de las vías españolas. En lugar de mantener el ancho ibérico habitual, se apostó a contracorriente por el estándar internacional de 1.435 milímetros. Fue una decisión duramente criticada en su momento por dejar a esta travesía desconectada del resto de la red ferroviaria, pero terminó siendo la piedra angular sobre la que se edificó todo el sistema moderno de alta velocidad del que presumimos hoy.

Cómo se construyó la primera línea de alta velocidad de España

Pocos recuerdan que este trazado nació con una ambición bastante más modesta. Allá por 1986, el proyecto denominado N.A.F.A. pretendía simplemente construir un nuevo acceso a Andalucía para desatascar el cuello de botella de Despeñaperros, donde los trenes de viajeros y mercancías se apelotonaban a velocidades desesperantes.

Sin embargo, en un giro valiente sobre la marcha, el Gobierno reorientó los planes hacia la alta velocidad pura, mirando de reojo el éxito del TGV francés y el desarrollo tecnológico alemán.

Lo que vino después fue una carrera contrarreloj de cuatro años que puso a prueba a la ingeniería civil española. Había que abrirse paso a través del relieve escarpado de Sierra Morena, encarando suelos inestables y pendientes complejas mediante una sucesión constante de viaductos y túneles. No se trataba de reacondicionar lo que ya existía; era levantar una arteria nueva desde los cimientos.

Qué estaciones tiene la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla

El diseño del recorrido no buscó solo enlazar dos metrópolis alejadas; transformó por completo el mapa económico de las zonas que atravesaba. La infraestructura se ideó como una columna vertebral capaz de inyectar vida a ciudades golpeadas por la distancia.

Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes: La vieja terminal dio paso al proyecto de Rafael Moneo , que convirtió la llegada del tren en un espectáculo arquitectónico y organizó el caos del tráfico capitalino.

, que convirtió la llegada del tren en un espectáculo arquitectónico y organizó el caos del tráfico capitalino. Ciudad Real: Probablemente el caso más llamativo. Pasó de ser una capital de provincia tranquila a convertirse en una ciudad dormitorio conectada con Madrid en cincuenta minutos gracias a las lanzaderas Avant.

Puertollano: Mantener la parada en este enclave industrial aseguró el pulso económico de la comarca y garantizó un enlace directo con el centro del país.

y garantizó un enlace directo con el centro del país. Córdoba: El gran nudo de comunicaciones del sur.

Sevilla-Santa Justa: En su momento, un símbolo moderno para gestionar el flujo masivo de viajeros de la Expo 92.

Más tarde se sumó la parada de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, respondiendo a una reivindicación vecinal histórica que buscaba no quedar al margen del progreso que pasaba rozando sus tierras.

Cómo ha evolucionado la línea Madrid-Sevilla

Durante casi treinta años, la línea vivió una especie de edad de oro caracterizada por la monotonía del éxito. Renfe operaba en solitario con sus fiables trenes de la serie 100, la puntualidad se daba por descontada y el viajero se acostumbró a un nivel de confort altísimo. Sin embargo, la infraestructura no es inmune al paso del tiempo ni a los cambios del mercado.

El gran giro llegó con la liberalización del sector. La entrada de competidores como Iryo o Ouigo ha dinamizado las frecuencias y bajado las tarifas a niveles insólitos, democratizando el acceso al tren. Hoy viaja muchísima más gente que antes.

A este incremento de tráfico se le sumó un proceso complejo de modernización que Adif venía ejecutando para poner al día una línea veterana. Entre las tareas más delicadas estaba la transición del maduro sistema LZB hacia el ERTMS, el estándar europeo que busca homogeneizar la señalización en todo el continente..

Un grave accidente

Esa combinación de infraestructura veterana, obras de actualización y una densidad de paso inédita ha estallado de la peor manera posible. El trágico choque por alcance registrado ayer a la altura de Urda, en la provincia de Toledo, donde un convoy de Iryo e impactó contra un AVE de Renfe, ha roto de golpe tres décadas de seguridad impecable. Las primeras sospechas apuntan a un fallo en la cadena de comunicación del LZB combinado con un desajuste en la gestión de tráfico desde el centro de control.

El accidente de Urda marca un doloroso punto de inflexión. Nos recuerda con dureza que la alta velocidad no es solo cuestión de trenes relucientes ni de billetes baratos; exige un rigor operativo absoluto y un mantenimiento implacable que no puede bajar la guardia jamás, por mucho que pasen los años.