Antonio Acedo, el maquinista del AVE de Urda: de familia ferroviaria y apasionado por la fotografía

Antonio Acedo Meneses, nacido en Móstoles (Madrid) en 1990, figuraba como maquinista titular del AVE de Renfe que este miércoles ha golpeado por detrás a un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (Toledo). El siniestro ha dejado al menos 68 muertos.

Hijo de maquinista y nieto de un eléctrico de Renfe, Acedo ha compaginado durante años la conducción de trenes con la fotografía, a la que ha dedicado buena parte de su obra.

En la cabina del AVE viajaba también el maquinista en prácticas David Cabañas, que ha fallecido en el accidente, según fuentes consultadas por OKDIARIO. A primera hora de la mañana, el maquinista del AVE figuraba como desaparecido.

El choque se ha producido en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Además de las víctimas mortales, al menos 80 personas han resultado heridas.

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Accidente en Urda

El servicio 6076 de Iryo, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, ha salido de Puerta de Atocha a las 7.54 horas con 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y un maquinista a bordo.

A las 8.48, según la compañía, ha recibido «un golpe en la parte trasera» por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, en el punto kilométrico 118.

El Iryo llevaba unos 20 minutos parado y había avisado de un fallo en el sistema LZB, el sistema de señalización en cabina y protección del tren. Según fuentes cercanas a la operadora, su maquinista «todavía estaba en conversaciones con el centro de control» cuando se ha producido el impacto.

El centro de control de Adif en Atocha sí había ordenado reanudar la marcha al tren de Renfe que circulaba por detrás. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha situado ahí el origen del siniestro: «Se da una orden errónea».

Puente ha atribuido la responsabilidad a «una persona» del centro de control, aunque ha matizado: «Por prudencia, no se puede culpar a nadie». El ministro no ha dimitido.

Tras la colisión, cuatro vagones han volcado con fallecidos, heridos y atrapados en su interior, según la Guardia Civil. Los presentes que llegaron primero lo han descrito con crudeza: «Había cadáveres entre los hierros».

Maquinista y fotógrafo

La biografía que Acedo mantiene en su página web personal, titulada «Fotografía, arte y ensayo», lo presenta como alguien que se crió «siempre cerca del mundo del ferrocarril, por lo que el paisaje ferroviario formó parte de sí desde temprana edad».

Su afición por la imagen nació en la adolescencia, contemplando negativos y diapositivas de viajes familiares hechos con cámaras como la española Werlisa Color, una Minolta 7000 y una Start polaca de tipo Rolleicord. En 2010 ha decidido formarse en Fotografía.

En 2012 inició los estudios de maquinista, un camino que le ha llevado a vivir en Barcelona. Su perfil de Facebook lo vincula a Renfe Operadora y a la Universitat Oberta de Catalunya, donde ha iniciado estudios de Arte, Historia y Geografía.

Su obra fotográfica se articula en torno al tren. Entre sus series figuran «La vida del maquinista I» y «Paisajes desde el tren (Origen)», un proyecto nacido en 2016 durante sus viajes en AVE entre Madrid, Barcelona y Valencia.

«En dichos viajes es donde comencé a observar la belleza sublime del paisaje efímero que se desvanece con el propio paso del tren», ha escrito. Aquellas primeras imágenes las tomó con un teléfono móvil apoyado en la ventanilla.

Los títulos de esa serie funcionan casi como un cuaderno de ruta: «La instantaneidad a trescientos», «La luz y la velocidad» o «El camino por el erial», una de esas tierras yermas que nadie labra y que el tren cruza en segundos.

En sus redes sociales, activas en X desde marzo de 2014, ha compartido con frecuencia noticias del sector ferroviario, desde las denuncias de CCOO contra Ouigo por «dumping laboral» hasta el debate sobre el traspaso de Cercanías a Cataluña. También ha publicado fotografías de estaciones como St. Pancras, en Londres.

Su presentación lo describe trabajando «entre la sencillez de la costumbre y la época», con imágenes «llenas de percepciones momentáneas de un ir y venir».

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Segundo siniestro en meses

La tragedia de Urda llega en un momento delicado para el ferrocarril español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a la zona cero junto a Emiliano García-Page y ha reconocido que «no es admisible sufrir dos accidentes ferroviarios en un año».

El tramo no estaba libre de incidencias. El pasado domingo 25 de octubre, un problema paralizó la circulación hacia Sevilla durante al menos 20 minutos a la altura de Los Yébenes.

El Gobierno ha desplegado más de 720 efectivos, entre ellos 200 militares de la UME, 102 de Protección Civil y 422 guardias civiles con helicópteros, drones y perros de búsqueda.

Las consecuencias para el corredor serán prolongadas. Renfe ha suspendido la venta de billetes de AVE entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, y Ouigo ha cancelado sus circulaciones al menos hasta el 2 de noviembre.

Mientras, el Colegio de Ingenieros de Caminos ha reclamado «una revisión inmediata de la gestión del sistema ferroviario español», y el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha exigido «transparencia, rigor y verdad».

Durante años, Acedo ha fotografiado ese paisaje que, según escribió, «se desvanece con el propio paso del tren». Este miércoles, en el kilómetro 118 de la línea que tantas veces recorrió, lo que se ha detenido es el propio tren, y con él, la normalidad de todo un corredor.