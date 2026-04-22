Conmoción en la arqueología: descubren estructuras enormes más antiguas que las pirámides de Egipto en esta zona de Francia

Estructuras enormes más antiguas que las pirámides de Egipto han aparecido en esta zona de Francia, algo que ha conmocionado a los expertos. Podríamos estar ante un cambio de tendencia que sin duda alguna modifica por completo una historia que puede acabar siendo la que incluso podemos empezar a reescribir. La arqueología está descubriendo con la tecnología actual algunas estructuras que ponen en riesgo lo que se sabía de las pirámides.

Quizás estamos en un momento de la historia en la que cada detalle puede ser esencial. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar con unas estructuras enormes que han sido descubiertas prácticamente de forma casual. Este tipo de elementos acabarán siendo los que nos acompañarán en breve, en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente. Es una cuestión de tamaño, pero también de momento histórico lo que acabará complicando esta historia que puede verse modificada por un detalle que cubrirá de gloria a estos elementos que podremos empezar a ver llegar de una manera diferente. La arqueología sigue en shock ante unas estructuras enormes que podrían ser más antiguas que las pirámides de Egipto.

La arqueología está conmocionada

La civilización parecía, hasta ahora que se había originado en unos puntos muy concretos del planeta. Allí, la historia oficial nos había dejado vestigios de una serie de construcciones y organizaciones que marcaban el inicio de la civilización tal y como la conocemos.

Con una de las civilizaciones más antiguas por bandera, la de Egipto que se origina en el valle del Nilo, lejos de esa Mesopotamia que parece ser el origen de las primeras construcciones humanas, o ciudades en las que cada ser humano formaba parte de esta importante pieza.

Lo que descubrimos con estos años es una situación que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. La arqueología puede haber descubierto una antigua civilización o al menos las estructuras que indican que podría haber una población de grandes dimensiones con una serie de elementos que pueden cambiar por completo lo que sabemos de la historia de la humanidad.

En esta zona de Francia han descubierto estructuras más grandes que las pirámides de Egipto

Las pirámides de Egipto son las estructuras descubiertas por el ser humano más grandes que existen de un periodo histórico en el que no existían los avances técnicos que han permitido hoy en día crear edificios de cientos de metros. Este descubrimiento que llega de un lugar lejano, puede convertirse en la antesala de algo más.

Tal y como se presenta esta construcción en France 3: «Los seis túmulos de Bougon, construidos más de 4.000 antes de nuestra era para algunos, son uno de los yacimientos megalíticos más antiguos del oeste de Francia. Fueron erigidos por los hombres del Neolítico y nos llegaron en un estado de conservación excepcional. La mayoría de las veces, las piedras de los títores se han reutilizado a lo largo del tiempo y solo quedan los megalitos en el lugar del entierro prehistórico. Este no es el caso en la campaña de Bougon en Dos Sève».

Siguiendo con la misma explicación, nos descubren un uso similar a las pirámides de Egipto: «Dentro de cada túmulo se esconde una cámara funeraria servida por un pasillo. Cuando se descubrió el sitio a finales del siglo XIX, se encontraron muchos cadáveres en cada tumba, una quincena por túmulo. Los hombres neolíticos depositaban a sus muertos de lado, en posición fetal, sin enterrarlos. Los cuerpos estaban tumbados en el suelo y rodeados de ofrendas. La investigación científica e histórica continúa hoy en día en el yacimiento megalítico. Antoine Laurent, investigador del CNRS, realiza levantamientos para realizar un modelo en 3D de todos los monumentos y conocer sus dimensiones exactas».

Siendo uno de los mayores atractivos de esta zona: «El primer túmulo fue descubierto en 1840 y el sitio pasó a ser propiedad del departamento de Deux-Sèvres a finales del siglo XIX. Varios períodos de excavaciones se sucederán para conducir al desculo de los seis túmulos que conocemos hoy. En 1993, se construyó un museo dedicado a la prehistoria cerca del yacimiento megalítico. El conjunto es uno de los sitios que más visitantes atraen en Deux-Sèvres. En 2018, 17.000 personas vinieron a descubrir los túmulos de Bougon».

Un descubrimiento que nos sitúa en un neolítico en el que se empezaron a construir monumentos funerarios de grandes dimensiones. En estos días en los que cada detalle cuenta, podremos sumergirnos de lleno en una serie de peculiaridades que nos descubren estos elementos que, sin duda alguna desconocíamos hasta la fecha.